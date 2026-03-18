O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí realiza nesta quinta-feira (19) a limpeza e higienização do reservatório de água localizado no Jardim Tulipas. Em função do serviço, o abastecimento será interrompido, das 5h30 às 20h, no bairro e no loteamento Santa Giovana, Chácara Recanto Santa Camila, Jardim Novo Horizonte, Bairro do Poste e Bom Jardim.

A DAE orienta que toda construção deve contar com uma reserva mínima de 250 litros de água por morador, por dia, para evitar transtornos no abastecimento durante interrupções no fornecimento. Em caso de dúvidas ou para outras informações a Central de Relacionamento da empresa está disponível por meio do telefone 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento é 24 horas.