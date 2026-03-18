Jundiaí deverá voltar a registrar a partir desta quarta-feira (18) condições típicas de verão, com pancadas de chuva entre o final da tarde e à noite. A elevação das temperaturas é a principal causa para a causa desta previsão já que o fato favorece a formação de áreas de instabilidade.

A informação segue dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo. As chuvas previstas podem variar entre fraca, moderada e de forte intensidade, mas, neste momento, não há indicativo de volumes elevados. Para esta quinta-feira (19), a previsão em Jundiaí é de mínima de 19°C e máxima de 27°C, com 85% de probabilidade de chuva.

O tempo deve seguir instável na sexta-feira (20), com céu nublado. Já no fim de semana, a tendência é de retorno do tempo firme, com predomínio de sol.

Chuvas acima da média