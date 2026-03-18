Jundiaí deverá voltar a registrar a partir desta quarta-feira (18) condições típicas de verão, com pancadas de chuva entre o final da tarde e à noite. A elevação das temperaturas é a principal causa para a causa desta previsão já que o fato favorece a formação de áreas de instabilidade.
A informação segue dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo. As chuvas previstas podem variar entre fraca, moderada e de forte intensidade, mas, neste momento, não há indicativo de volumes elevados. Para esta quinta-feira (19), a previsão em Jundiaí é de mínima de 19°C e máxima de 27°C, com 85% de probabilidade de chuva.
O tempo deve seguir instável na sexta-feira (20), com céu nublado. Já no fim de semana, a tendência é de retorno do tempo firme, com predomínio de sol.
Chuvas acima da média
Os volumes de chuva registrados em 2026 já superam os do ano passado. Em março, até o dia 16, foram acumulados 217 mm contra 160 mm registrados em todo o mês de março de 2025.
A Defesa Civil de Jundiaí orienta que moradores de áreas de risco redobrem a atenção. Em caso de chuva forte, é importante evitar atravessar ruas alagadas, não se abrigar sob árvores e ficar atento a sinais de deslizamento, como rachaduras no solo ou inclinação de árvores e postes.
Serviço
Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193
SAMU: 192
Guarda Municipal: 153
Prefeitura: 156