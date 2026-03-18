18 de março de 2026
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NATAÇÃO EM ALTA

Jundiaí mergulha no topo e fatura 26 medalhas em Americana

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Time Jundiaí trouxe de Americana 26 medalhas
Time Jundiaí trouxe de Americana 26 medalhas

O Time Jundiaí de Natação obteve desempenho expressivo no Torneio Regional da Federação realizado no último sábado (14). A equipe garantiu 26 medalhas – nove de ouro, nove de prata e oito de bronze - superando o número de atletas inscritos e se destacando entre 225 competidores. Os nadadores do Time Jundiaí foram comandados pelos técnicos Michael Lenk e Marcelo Francisco.

A equipe tem o incentivo da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e conta com apoios da Associação de Pais e Amigos da Natação de Jundiaí (APANJ) e da faculdade UniAnchieta

Os medalhistas do Time Jundiaí na disputa de Americana foram:

  • Alexandra Rodrigues Lança (Sênior) – prata nos 400m livre e ouro nos 100m livre e nos 50m livre;
  • Andressa Piola (Sênior) – ouro nos 100m borboleta e bronze nos 200m medley;
  • Beatriz Bersi (Juvenil 1) – ouro nos 200m peito e bronze nos 50m livre;
  • Davi Tafarelo Mantovani (Juvenil 1) – bronze nos 100m livre, prata nos 50m peito e ouro nos 50m livre;
  • Isabelly Gutierres (Júnior 1) – prata nos 200m livre;
  • Kevilin Bianca da Silva (Juvenil 1) – prata nos 100m costas e bronze nos 100m borboleta;
  • Luiz Felipe Marques (Juvenil 1) – bronze nos 100m costas;
  • Mariana Cereser (Juvenil 2) – ouro nos 50m costas e bronze nos 100m costas e nos 50m livre;
  • Milena Ferreira (Juvenil 2) – ouro nos 50m livre e prata nos 100m peito e nos 200m medley;
  • Natalia Tega da Silva (Júnior 2) – bronze nos 400m livre e prata nos 100m costas;
  • Rafael Sperandio (Juvenil 2) – ouro nos 50m costas e nos 100m livre e prata nos 50m livre;
  • Vinicius Machado Vasconcellos (Juvenil 1) – prata nos 100m costas.

Conquistas e mais conquistas

Xadrez

No domingo (15), o Time Jundiaí de Xadrez participou da etapa de Campinas do Torneio da Confederação Brasileira de Xadrez e conquistou bons resultados em sua primeira disputa em 2026. Lyon Sakamoto venceu na categoria Sub-21, Rafael Luiz de Oliveira foi segundo na Sub-16 e Sofia Sassi Pedrosa ficou em terceiro lugar na categoria Sub-12.

BMX

Também no domingo (15), atletas do Time Jundiaí se destacaram na primeira etapa do Campeonato Paulista de BMX Racing em Indaiatuba. Andrey Toledo venceu a categoria Boys 12 anos. Já Murilo Zamarco (Boys 13 anos) e Marcelo Rodrigues (Cruiser 55+) ficaram em terceiro lugar.

Tênis de mesa

E para encerrar o domingo (15) com chave de ouro, os atletas de tênis de mesa do Time Jundiaí disputaram duas competições. Na segunda etapa da Liga Paulista, em Piracicaba, Gabriel Beisigel (categoria Sub-13) ficou com a medalha de ouro. Em Itaquera, na Zona Leste da Capital, Yukiko Kitahara venceu a terceira etapa da Liga Nipo, na categoria Masters 60B.

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