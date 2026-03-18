O Time Jundiaí de Natação obteve desempenho expressivo no Torneio Regional da Federação realizado no último sábado (14). A equipe garantiu 26 medalhas – nove de ouro, nove de prata e oito de bronze - superando o número de atletas inscritos e se destacando entre 225 competidores. Os nadadores do Time Jundiaí foram comandados pelos técnicos Michael Lenk e Marcelo Francisco.

A equipe tem o incentivo da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e conta com apoios da Associação de Pais e Amigos da Natação de Jundiaí (APANJ) e da faculdade UniAnchieta

Os medalhistas do Time Jundiaí na disputa de Americana foram:

Alexandra Rodrigues Lança (Sênior) – prata nos 400m livre e ouro nos 100m livre e nos 50m livre;

Andressa Piola (Sênior) – ouro nos 100m borboleta e bronze nos 200m medley;

Beatriz Bersi (Juvenil 1) – ouro nos 200m peito e bronze nos 50m livre;

Davi Tafarelo Mantovani (Juvenil 1) – bronze nos 100m livre, prata nos 50m peito e ouro nos 50m livre;

Isabelly Gutierres (Júnior 1) – prata nos 200m livre;

Kevilin Bianca da Silva (Juvenil 1) – prata nos 100m costas e bronze nos 100m borboleta;

Luiz Felipe Marques (Juvenil 1) – bronze nos 100m costas;

Mariana Cereser (Juvenil 2) – ouro nos 50m costas e bronze nos 100m costas e nos 50m livre;

Milena Ferreira (Juvenil 2) – ouro nos 50m livre e prata nos 100m peito e nos 200m medley;

Natalia Tega da Silva (Júnior 2) – bronze nos 400m livre e prata nos 100m costas;

Rafael Sperandio (Juvenil 2) – ouro nos 50m costas e nos 100m livre e prata nos 50m livre;

Vinicius Machado Vasconcellos (Juvenil 1) – prata nos 100m costas.

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