O Time Jundiaí de Natação obteve desempenho expressivo no Torneio Regional da Federação realizado no último sábado (14). A equipe garantiu 26 medalhas – nove de ouro, nove de prata e oito de bronze - superando o número de atletas inscritos e se destacando entre 225 competidores. Os nadadores do Time Jundiaí foram comandados pelos técnicos Michael Lenk e Marcelo Francisco.
A equipe tem o incentivo da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e conta com apoios da Associação de Pais e Amigos da Natação de Jundiaí (APANJ) e da faculdade UniAnchieta
Os medalhistas do Time Jundiaí na disputa de Americana foram:
- Alexandra Rodrigues Lança (Sênior) – prata nos 400m livre e ouro nos 100m livre e nos 50m livre;
- Andressa Piola (Sênior) – ouro nos 100m borboleta e bronze nos 200m medley;
- Beatriz Bersi (Juvenil 1) – ouro nos 200m peito e bronze nos 50m livre;
- Davi Tafarelo Mantovani (Juvenil 1) – bronze nos 100m livre, prata nos 50m peito e ouro nos 50m livre;
- Isabelly Gutierres (Júnior 1) – prata nos 200m livre;
- Kevilin Bianca da Silva (Juvenil 1) – prata nos 100m costas e bronze nos 100m borboleta;
- Luiz Felipe Marques (Juvenil 1) – bronze nos 100m costas;
- Mariana Cereser (Juvenil 2) – ouro nos 50m costas e bronze nos 100m costas e nos 50m livre;
- Milena Ferreira (Juvenil 2) – ouro nos 50m livre e prata nos 100m peito e nos 200m medley;
- Natalia Tega da Silva (Júnior 2) – bronze nos 400m livre e prata nos 100m costas;
- Rafael Sperandio (Juvenil 2) – ouro nos 50m costas e nos 100m livre e prata nos 50m livre;
- Vinicius Machado Vasconcellos (Juvenil 1) – prata nos 100m costas.
Conquistas e mais conquistas
Xadrez
No domingo (15), o Time Jundiaí de Xadrez participou da etapa de Campinas do Torneio da Confederação Brasileira de Xadrez e conquistou bons resultados em sua primeira disputa em 2026. Lyon Sakamoto venceu na categoria Sub-21, Rafael Luiz de Oliveira foi segundo na Sub-16 e Sofia Sassi Pedrosa ficou em terceiro lugar na categoria Sub-12.
BMX
Também no domingo (15), atletas do Time Jundiaí se destacaram na primeira etapa do Campeonato Paulista de BMX Racing em Indaiatuba. Andrey Toledo venceu a categoria Boys 12 anos. Já Murilo Zamarco (Boys 13 anos) e Marcelo Rodrigues (Cruiser 55+) ficaram em terceiro lugar.
Tênis de mesa
E para encerrar o domingo (15) com chave de ouro, os atletas de tênis de mesa do Time Jundiaí disputaram duas competições. Na segunda etapa da Liga Paulista, em Piracicaba, Gabriel Beisigel (categoria Sub-13) ficou com a medalha de ouro. Em Itaquera, na Zona Leste da Capital, Yukiko Kitahara venceu a terceira etapa da Liga Nipo, na categoria Masters 60B.