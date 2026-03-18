A Apae de Jundiaí já iniciou as vendas para mais uma edição da Pizza Solidária, um dos eventos mais tradicionais da instituição. A iniciativa une sabor e solidariedade, com pizzas caseiras preparadas com ingredientes de qualidade e montadas por voluntários da entidade. As opções estão disponíveis nos sabores muçarela, calabresa e à moda, e poderão ser retiradas no dia 11 de abril (sábado). O voucher para cada pizza custa R$50 e pode ser adquiridos até dia 27 de março, contribuindo diretamente para a manutenção das atividades e atendimentos realizados pela Apae de Jundiaí.
A iniciativa conta com o patrocínio do Tauste Ação Social, iGold e Gráfica Visão. A montagem das pizzas será realizada na manhã do dia 11 de abril, com o envolvimento de dezenas de pessoas. “Esse é um momento em que voluntários, colaboradores, conselheiros e diretores se mobilizam para ajudar na montagem, e também aqueles que compram e apoiam a nossa causa. Cada pizza vendida representa uma contribuição importante para a continuidade do trabalho desenvolvido pela Apae de Jundiaí”, afirma Alessandro Mazzola, presidente da instituição.
Cada fatia faz a diferença
Os vouchers podem ser adquiridos pelo WhatsApp (11) 94254-3824 ou pelo site: https://apaejundiai.org.br/loja/.
A retirada das pizzas será no dia 11 de abril, a partir das 11h, na rua Regente Feijó, 313, Vila Arens II, Jundiaí.
Contribuindo com a Apae
Ao adquirir uma Pizza Solidária, os participantes contribuem diretamente para o atendimento das milhares de pessoas que passam diariamente pela Apae, recebendo apoio multidisciplinar. Além de dar continuidade aos serviços já realizados, os recursos arrecadados também permitem investir em melhorias estruturais, capacitação de colaboradores e no aprimoramento constante dos atendimentos oferecidos pela instituição.
A Apae de Jundiaí é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 1957. Primeira Apae do Estado de São Paulo e terceira do Brasil, tem como objetivo atender crianças, adolescentes e adultos com atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual e transtorno do espectro autista (TEA).
Serviço
Pizza Solidária da Apae de Jundiaí
Data limite para compra: até 27 de março
Como comprar: WhatsApp (11) 94254-3824 ou pelo site: https://apaejundiai.org.br/loja/
Retirada das pizzas: 11 de abril, a partir das 11h
Local: rua Regente Feijó, 313, Vila Arens II, Jundiaí