A Apae de Jundiaí já iniciou as vendas para mais uma edição da Pizza Solidária, um dos eventos mais tradicionais da instituição. A iniciativa une sabor e solidariedade, com pizzas caseiras preparadas com ingredientes de qualidade e montadas por voluntários da entidade. As opções estão disponíveis nos sabores muçarela, calabresa e à moda, e poderão ser retiradas no dia 11 de abril (sábado). O voucher para cada pizza custa R$50 e pode ser adquiridos até dia 27 de março, contribuindo diretamente para a manutenção das atividades e atendimentos realizados pela Apae de Jundiaí.

A iniciativa conta com o patrocínio do Tauste Ação Social, iGold e Gráfica Visão. A montagem das pizzas será realizada na manhã do dia 11 de abril, com o envolvimento de dezenas de pessoas. “Esse é um momento em que voluntários, colaboradores, conselheiros e diretores se mobilizam para ajudar na montagem, e também aqueles que compram e apoiam a nossa causa. Cada pizza vendida representa uma contribuição importante para a continuidade do trabalho desenvolvido pela Apae de Jundiaí”, afirma Alessandro Mazzola, presidente da instituição.

Cada fatia faz a diferença