A cidade de Jundiaí alcançou um patamar de reconhecimento histórico na noite desta terça-feira (17), ao ser coroada com dois dos mais prestigiados prêmios de gestão pública do estado de São Paulo: o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, e o prestigioso Prêmio de Excelência Educacional, através do programa Alfabetiza Juntos SP. Os prêmios, entregues pessoalmente pelo governador Tarcísio de Freitas, chancelam o sucesso de um modelo de gestão que une o rigor técnico à humanização das políticas públicas, provando que o investimento na base e no meio ambiente é o alicerce para uma cidade cada vez melhor para se viver.
No campo da educação, Jundiaí atingiu uma marca sem precedentes ao se tornar a cidade com o maior número de unidades escolares premiadas em todo o estado de São Paulo, excetuando a capital. O avanço é fruto do programa Escola da Gente, que desde 2025 vem transformando o cenário pedagógico local. Os resultados são matemáticos e expressivos: em 2024, a rede contava com 21 escolas reconhecidas; já em 2026, com base no desempenho de excelência aferido em 2025, o número saltou para 31 unidades premiadas, um crescimento de quase 50%.
Das 46 escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, 31 atingiram suas metas individuais no Índice de Excelência Educacional (IEE), que avalia a proficiência em língua portuguesa e matemática. Como reconhecimento direto, cada unidade receberá um incentivo de R$ 100 por aluno para investimentos em ambiência escolar, fortalecendo o trabalho de escolas como Deodato Janski, Dr. José Romeiro Pereira, Pedro de Oliveira e as outras 28 unidades que brilharam na avaliação.
O governador Tarcísio de Freitas fez questão de destacar que o brilho desses alunos no futuro, nas universidades e na vida profissional, será o reflexo direto do que Jundiaí planta hoje. Esse sentimento de dever cumprido foi ecoado pela secretária de Educação, Priscila Costa, que ressaltou a importância do IEE na valorização das boas práticas docentes e na garantia do direito fundamental à alfabetização na idade certa.
A conquista é o resultado de uma rede sólida, onde escolas como Antonio De Padua Giaretta, Anna Rita Alves Ludke e Marcos Gasparian mantiveram seu padrão de excelência, enquanto novas unidades ingressaram no rol das premiadas, como a Armanda Santina Polenti e a Janet Ferreira Prado, evidenciando que a evolução é constante e atinge todo o território municipal.
13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora
Paralelamente ao sucesso educacional, Jundiaí também subiu ao topo do pódio no 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Entre 283 iniciativas de 219 prefeituras, o projeto jundiaiense “Gente que faz: construindo ciclos que transformam o futuro” superou finalistas como Ilhabela e Indaiatuba. A iniciativa é um exemplo global de economia circular, unindo os programas Escola Verde e a Biblioteca das Coisas para transformar resíduos industriais em recursos pedagógicos de alta qualidade.
Ao integrar sustentabilidade e empreendedorismo desde os primeiros anos escolares com o apoio do Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), a cidade demonstra que o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental são pilares indissociáveis de uma gestão moderna e resiliente.
O prefeito Gustavo Martinelli, enfatizou que ser a cidade com mais escolas premiadas fora da capital não é um mero acaso, mas o fruto do empenho de professores, diretores e de toda a comunidade escolar. Com recursos extras garantidos e o reconhecimento estadual máximo, Jundiaí encerra este ciclo de premiações não apenas mantendo seus indicadores históricos de PIB e IDH, mas projetando um legado de capital humano e sustentabilidade que servirá de guia para as próximas gerações.