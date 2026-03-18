A cidade de Jundiaí alcançou um patamar de reconhecimento histórico na noite desta terça-feira (17), ao ser coroada com dois dos mais prestigiados prêmios de gestão pública do estado de São Paulo: o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, e o prestigioso Prêmio de Excelência Educacional, através do programa Alfabetiza Juntos SP. Os prêmios, entregues pessoalmente pelo governador Tarcísio de Freitas, chancelam o sucesso de um modelo de gestão que une o rigor técnico à humanização das políticas públicas, provando que o investimento na base e no meio ambiente é o alicerce para uma cidade cada vez melhor para se viver.

No campo da educação, Jundiaí atingiu uma marca sem precedentes ao se tornar a cidade com o maior número de unidades escolares premiadas em todo o estado de São Paulo, excetuando a capital. O avanço é fruto do programa Escola da Gente, que desde 2025 vem transformando o cenário pedagógico local. Os resultados são matemáticos e expressivos: em 2024, a rede contava com 21 escolas reconhecidas; já em 2026, com base no desempenho de excelência aferido em 2025, o número saltou para 31 unidades premiadas, um crescimento de quase 50%.