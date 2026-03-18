Moradores da região metropolitana de Jundiaí poderão contribuir diretamente para o planejamento da mobilidade urbana por meio da primeira rodada da Pesquisa Origem-Destino, que será realizada em todas as regiões metropolitanas do estado a partir deste ano. Com início previsto em abril, o levantamento é coordenado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e executado pela Fundação Seade, com apoio das prefeituras locais. Todas as regiões paulistas receberão entrevistadores, começando por Jundiaí e pelos demais municípios da região.

A iniciativa foi apresentada na tarde desta segunda-feira (16), no Paço Municipal de Jundiaí, a representantes dos municípios que compõem a região: Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Cabreúva e Jarinu. O encontro foi conduzido pelo assessor especial da Região Metropolitana de Jundiaí, Thales Delgado; pela secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida; pelo coordenador de Planejamento e Gestão da STM, Epaminondas Duarte Júnior; e pelo diretor-executivo da Fundação Seade, Bruno Caetano.

Pesquisa Origem-Destino

A pesquisa de mobilidade é uma das principais ferramentas para compreender como a população se desloca no dia a dia – seus trajetos, meios de transporte utilizados e necessidades reais. Esses dados permitem orientar políticas públicas de mobilidade e direcionar investimentos para tornar o transporte coletivo mais eficiente, seguro e conectado às demais demandas regionais. “Jundiaí não é mais apenas uma cidade entre São Paulo e Campinas. Hoje, a RMJ acolhe quase um milhão de pessoas. Planejar esse crescimento exige dados e visão estratégica”, destacou o assessor especial da RMJ, Thales Delgado.