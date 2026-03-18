Moradores da região metropolitana de Jundiaí poderão contribuir diretamente para o planejamento da mobilidade urbana por meio da primeira rodada da Pesquisa Origem-Destino, que será realizada em todas as regiões metropolitanas do estado a partir deste ano. Com início previsto em abril, o levantamento é coordenado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e executado pela Fundação Seade, com apoio das prefeituras locais. Todas as regiões paulistas receberão entrevistadores, começando por Jundiaí e pelos demais municípios da região.
A iniciativa foi apresentada na tarde desta segunda-feira (16), no Paço Municipal de Jundiaí, a representantes dos municípios que compõem a região: Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Cabreúva e Jarinu. O encontro foi conduzido pelo assessor especial da Região Metropolitana de Jundiaí, Thales Delgado; pela secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida; pelo coordenador de Planejamento e Gestão da STM, Epaminondas Duarte Júnior; e pelo diretor-executivo da Fundação Seade, Bruno Caetano.
Pesquisa Origem-Destino
A pesquisa de mobilidade é uma das principais ferramentas para compreender como a população se desloca no dia a dia – seus trajetos, meios de transporte utilizados e necessidades reais. Esses dados permitem orientar políticas públicas de mobilidade e direcionar investimentos para tornar o transporte coletivo mais eficiente, seguro e conectado às demais demandas regionais. “Jundiaí não é mais apenas uma cidade entre São Paulo e Campinas. Hoje, a RMJ acolhe quase um milhão de pessoas. Planejar esse crescimento exige dados e visão estratégica”, destacou o assessor especial da RMJ, Thales Delgado.
Cerca de 40 entrevistadores visitarão aproximadamente seis mil domicílios da região. A primeira etapa do trabalho inclui um projeto-piloto, a ser iniciado nos próximos dias, e o envio de cartas comunicando os moradores das residências pré-selecionadas sobre os objetivos e a metodologia das entrevistas. As visitas domiciliares estão previstas para começar na segunda quinzena de abril. “Este trabalho tem como foco a definição de estratégias de mobilidade, visando soluções integradas que beneficiem toda nossa Região. A pesquisa é muito importante e estratégica para todos os municípios”, disse a secretária Ana Paula de Almeida.
“A parceria entre a Fundação Seade, Secretaria dos Transportes Metropolitanos e as prefeituras será de grande produtividade. A participação dos moradores vai garantir um retrato atual da mobilidade urbana da região”, emendou Bruno Caetano, da Fundação Seade.
“A Pesquisa Origem-Destino representa um passo fundamental para compreender os padrões de deslocamento nas regiões metropolitanas. Esses dados permitirão que agentes públicos municipais e estaduais discutam soluções mais eficazes e integrem investimentos para aprimorar o transporte metropolitano”, finalizou Epaminondas Duarte Júnior, da STM.