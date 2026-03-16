17 de março de 2026
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prefeitura de Jundiaí discute LDO 2027 na próxima quarta (18)

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O encontro será realizado às 18h30, no estúdio da TVTEC
O encontro será realizado às 18h30, no estúdio da TVTEC

A Prefeitura de Jundiaí realiza na próxima quarta-feira (18) uma audiência pública para discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. O encontro será realizado às 18h30, no estúdio da TVTEC, localizado na avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos, e será aberto à participação da população, que pode acompanhar tanto presencial, como também pelo Youtube!

A audiência tem como objetivo apresentar e debater as premissas que irão orientar a elaboração do projeto de lei, além de receber sugestões e contribuições dos moradores sobre as prioridades para o orçamento municipal.

Como participar

A população poderá participar de duas formas: presencialmente, no dia da audiência pública, quando também serão colhidas manifestações do público presente; e pela internet, enviando sugestões e contribuições para o e-mail orcamento@jundiai.sp.gov.br. As contribuições enviadas por e-mail poderão ser feitas até o dia 16 de março de 2026.

Durante a audiência, a equipe da Secretaria Municipal de Finanças irá apresentar os aspectos técnicos da proposta e responder aos questionamentos da população. As sugestões registradas serão sistematizadas e consideradas no processo de elaboração da LDO.

Após o encontro, será elaborada uma ata com os principais pontos debatidos e as propostas apresentadas, que ficarão disponíveis no Portal da Transparência do município.

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