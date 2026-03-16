A Prefeitura de Jundiaí realiza na próxima quarta-feira (18) uma audiência pública para discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. O encontro será realizado às 18h30, no estúdio da TVTEC, localizado na avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos, e será aberto à participação da população, que pode acompanhar tanto presencial, como também pelo Youtube!

A audiência tem como objetivo apresentar e debater as premissas que irão orientar a elaboração do projeto de lei, além de receber sugestões e contribuições dos moradores sobre as prioridades para o orçamento municipal.

Como participar

A população poderá participar de duas formas: presencialmente, no dia da audiência pública, quando também serão colhidas manifestações do público presente; e pela internet, enviando sugestões e contribuições para o e-mail orcamento@jundiai.sp.gov.br. As contribuições enviadas por e-mail poderão ser feitas até o dia 16 de março de 2026.