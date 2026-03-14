O forte volume de chuvas registrado nas últimas horas provocou alagamentos e transtornos em Jundiaí e alguns municípios da Região. Jundiaí e Itatiba foram os mais atingidos resultando em transbordamento de rios, alagamentos em vias e danos em prédios públicos e residências. Os dois municípios somaram 129 mm de chuvas de quinta (12) para sexta-feira (13).

Em Jundiaí, a Defesa Civil informou que foram registrados 51 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. No acumulado do mês, o volume já chega a 188 milímetros, superando os 160 milímetros registrados durante todo o mês de março de 2025. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região já não está na área de perigo relacionada ao volume de chuvas. A previsão meteorológica do Climatempo aponta sol neste sábado (14), com temperaturas entre 16°C e 26°C. No domingo (15), pode chover rapidamente, mas sem grande volume, e a temperatura máxima deve subir para 28°C.

Um dos pontos afetados foi a avenida Waldemar Gobbi, no bairro Jundiaí-Mirim, onde houve registros de alagamento. Segundo a Prefeitura de Jundiaí, a área é monitorada constantemente pelas equipes de infraestrutura. Deacordo com a administração municipal, foi realizado recentemente o desassoreamento de todo o trecho do Rio Jundiaí-Mirim, medida preventiva para melhorar o escoamento da água. A prefeitura afirma que a intervenção ajudou a reduzir os impactos das chuvas em outros pontos da região, especialmente nos bairros Caxambu e Jundiaí-Mirim.