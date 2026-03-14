O forte volume de chuvas registrado nas últimas horas provocou alagamentos e transtornos em Jundiaí e alguns municípios da Região. Jundiaí e Itatiba foram os mais atingidos resultando em transbordamento de rios, alagamentos em vias e danos em prédios públicos e residências. Os dois municípios somaram 129 mm de chuvas de quinta (12) para sexta-feira (13).
Em Jundiaí, a Defesa Civil informou que foram registrados 51 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. No acumulado do mês, o volume já chega a 188 milímetros, superando os 160 milímetros registrados durante todo o mês de março de 2025. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região já não está na área de perigo relacionada ao volume de chuvas. A previsão meteorológica do Climatempo aponta sol neste sábado (14), com temperaturas entre 16°C e 26°C. No domingo (15), pode chover rapidamente, mas sem grande volume, e a temperatura máxima deve subir para 28°C.
Um dos pontos afetados foi a avenida Waldemar Gobbi, no bairro Jundiaí-Mirim, onde houve registros de alagamento. Segundo a Prefeitura de Jundiaí, a área é monitorada constantemente pelas equipes de infraestrutura. Deacordo com a administração municipal, foi realizado recentemente o desassoreamento de todo o trecho do Rio Jundiaí-Mirim, medida preventiva para melhorar o escoamento da água. A prefeitura afirma que a intervenção ajudou a reduzir os impactos das chuvas em outros pontos da região, especialmente nos bairros Caxambu e Jundiaí-Mirim.
Além disso, entre as ocorrências atendidas estão cinco notificações de queda de árvores e a queda de um poste na Avenida Clemente Rosa, na Vila Maringá. Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas.
Itatiba
O volume de chuva fez com que pontos do Ribeirão Jacaré transbordassem na madrugada desta sexta-feira (13). De acordo com dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (CIIAGRO), ligado ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC), o município registrou 78 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.
Registro da região do Parque Luís Latorre, ao lado do sistema da Barragem Seca
Alguns alagamentos foram registrados, em especial em prédios das secretarias de Saúde e de Ação Social, Trabalho e Renda, além do Almoxarifado Central e do Mercado Municipal. Também foram registrados alagamentos em residências da Vila Santa Clara, comércios da avenida 29 de Abril, trechos do Bairro da Ponte e na rua José Monteiro Nunes, no Jardim Arizona.
Equipes da prefeitura passaram a monitorar o nível do rio desde o final da tarde de quinta-feira (12), acompanhando o fluxo de água após o alargamento realizado nas obras das avenidas marginais, voltadas ao controle de enchentes. Como medida preventiva, a administração municipal determinou ainda na noite de quinta-feira o fechamento das comportas da Barragem Seca, localizada próxima ao Parque Luís Latorre.
O prefeito Thomas Capelleto esteve desde as primeiras horas de sexta-feira (13) nas ruas para acompanhar os trabalhos. “Quando toda a água baixar, iremos avaliar a situação e fazer o que é mais importante: prestar assistência para a população”, disse em vídeo nas redes sociais.
Os trabalhos de limpeza e higienização começaram na manhã desta sexta-feira. Segundo a prefeitura, não houve registro de feridos, e os prejuízos materiais ainda estão sendo avaliados. Segundo a administração, as equipes de Defesa Civil, Segurança, Bombeiros, e demais forças de socorro e segurança foram às ruas para atendimento e monitoramento.
Outros municípios da região
Em outras cidades da região também foram registrados transtornos provocados pelas chuvas. Em Jarinu, a Estrada da Bragantina, no bairro Campo Largo, ficou coberta por lama após o temporal. Já em Campo Limpo Paulista, ruas do bairro Saint James também foram tomadas por lama, dificultando a circulação de veículos.