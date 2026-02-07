As inscrições para os empreendimentos Residenciais Cravos III e IV foram encerradas nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, após um mês de atendimento presencial e on-line, totalizando 27.506 inscritos. O número expressivo confirma a alta demanda por moradias de interesse social em Jundiaí e marca um momento importante da retomada da política habitacional no município.
O processo foi conduzido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, e integra o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), seguindo rigorosamente as portarias do Ministério das Cidades e os critérios definidos nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025. Durante o período de inscrições, os interessados puderam se cadastrar pela internet, no site oficial da prefeitura, ou presencialmente, no plantão instalado no Ginásio do Bolão, garantindo acesso também às pessoas sem internet ou com dificuldades no uso dos meios digitais.
O processo não foi por sorteio, mas sim por seleção, com base em pontuação social, priorizando famílias em maior situação de vulnerabilidade.
Próximas etapas do processo
Com o encerramento das inscrições, a Secretaria de Habitação inicia agora a fase de hierarquização da lista de inscritos, que será publicada na Imprensa Oficial ainda nesta semana. Após a divulgação, será aberto o prazo para interposição de recursos, conforme previsto em edital.
Na sequência, a equipe técnica fará a análise documental das 132 famílias pré-selecionadas, que serão então encaminhadas à Caixa Econômica Federal, responsável pela etapa final de avaliação e convocação dos beneficiários.
A diretora de Habitação da Secretaria Municipal de Habitação Social, Kelly Galbieri, explica como será a continuidade do processo. “Agora, entramos na fase de organização e hierarquização da lista de inscritos, que será publicada na Imprensa Oficial ainda nesta semana. Após isso, haverá o prazo para recursos e, na sequência, vamos avaliar a documentação das 132 famílias que serão encaminhadas à Caixa. A partir daí, a Caixa fará as convocações. Ainda não temos prazos definidos para essa etapa, mas todo o processo seguirá com transparência e conforme as regras do programa.”
Retomada da política habitacional
Os empreendimentos Cravos III e IV, localizados no bairro Fazenda Grande, representam a retomada da oferta de moradias populares em Jundiaí após cerca de oito anos sem novos projetos desse porte, com exceção do Residencial Recanto Novo. O sistema de pontuação adotado permite identificar as famílias em maior vulnerabilidade social, garantindo que o acesso à moradia chegue a quem mais precisa.
Todas as informações oficiais sobre o processo, incluindo listas, prazos, recursos e orientações, serão divulgadas exclusivamente pelos canais institucionais da Prefeitura de Jundiaí e pela Imprensa Oficial do Município.