As inscrições para os empreendimentos Residenciais Cravos III e IV foram encerradas nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, após um mês de atendimento presencial e on-line, totalizando 27.506 inscritos. O número expressivo confirma a alta demanda por moradias de interesse social em Jundiaí e marca um momento importante da retomada da política habitacional no município.

O processo foi conduzido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, e integra o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), seguindo rigorosamente as portarias do Ministério das Cidades e os critérios definidos nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025. Durante o período de inscrições, os interessados puderam se cadastrar pela internet, no site oficial da prefeitura, ou presencialmente, no plantão instalado no Ginásio do Bolão, garantindo acesso também às pessoas sem internet ou com dificuldades no uso dos meios digitais.

O processo não foi por sorteio, mas sim por seleção, com base em pontuação social, priorizando famílias em maior situação de vulnerabilidade.

Próximas etapas do processo