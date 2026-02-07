Como parte do conjunto permanente de ações de prevenção e enfrentamento aos eventos climáticos, a força-tarefa da Prefeitura de Jundiaí realizou, em parceria com a Frente Parlamentar de Enfrentamento dos Desastres Climáticos, do Poder Legislativo, vistorias técnicas em pontos da cidade com histórico de alagamentos e inundações.
As vistorias tiveram como objetivo reforçar o monitoramento contínuo dessas áreas, identificar necessidades de manutenção e subsidiar o planejamento das próximas intervenções, fortalecendo a atuação preventiva do município.
Participaram das atividades equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPuma), acompanhadas pelo vereador Daniel Lemos, presidente da Frente Parlamentar, e pelo vereador Madson Henrique.
Foram vistoriados trechos da avenida Manoel Teixeira Cabral, no Jardim Planalto, da avenida Carlos Veiga, no Eloy Chaves, da avenida Beta, no Distrito Industrial, e da rodovia Constâncio Cintra, no bairro Mato Dentro.
“Essas ações fazem parte de um trabalho permanente de prevenção realizado pelas secretarias que integram a força-tarefa. O objetivo é obter informações em tempo real, manter o monitoramento constante e antecipar soluções para mitigar os impactos das chuvas. É uma atuação integrada entre a prefeitura e o Poder Legislativo, sempre com foco na segurança da população”, explicou o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez.
Ações permanentes de prevenção
Desde janeiro de 2025, a Prefeitura de Jundiaí vem intensificando ações preventivas em toda a cidade. Entre elas está o mutirão de zeladoria “Quem Ama, Cuida”, que realiza serviços de roçagem, podas preventivas e limpeza de áreas verdes, além da Operação Contra Enchentes, com limpeza e desobstrução de bocas de lobo, canaletas e o desassoreamento de rios, córregos e leitos.
Essas ações têm contribuído para reduzir os impactos das chuvas registradas no município. Somente no último mês, Jundiaí acumulou 491 milímetros de chuva, volume superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando o índice foi de 327 milímetros. Em 2026, o acumulado já chega a 560 milímetros.
“O volume de chuvas acima da média reforça a importância de mantermos um trabalho contínuo de manutenção, prevenção e resposta rápida. Esse planejamento constante é fundamental para reduzir riscos e proteger a cidade”, destacou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra.
Fortalecimento da Defesa Civil e pronta resposta
Além das ações de zeladoria, a prefeitura também investiu no fortalecimento da Defesa Civil. O efetivo foi ampliado de 8 para 16 agentes, permitindo a adoção da escala de trabalho 12×36, com equipes atuando de segunda a segunda.
Em 2025, a Defesa Civil de Jundiaí registrou um aumento de 278% nos atendimentos em relação a 2024. No ano passado, foram atendidas 759 ocorrências, contra 273 no ano anterior.
“O trabalho preventivo, aliado ao fortalecimento das equipes e à pronta atuação nas ocorrências, tem sido fundamental para proteger vidas e reduzir os impactos dos eventos climáticos no município”, finalizou o coronel Gimenez.