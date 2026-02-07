Como parte do conjunto permanente de ações de prevenção e enfrentamento aos eventos climáticos, a força-tarefa da Prefeitura de Jundiaí realizou, em parceria com a Frente Parlamentar de Enfrentamento dos Desastres Climáticos, do Poder Legislativo, vistorias técnicas em pontos da cidade com histórico de alagamentos e inundações.

As vistorias tiveram como objetivo reforçar o monitoramento contínuo dessas áreas, identificar necessidades de manutenção e subsidiar o planejamento das próximas intervenções, fortalecendo a atuação preventiva do município.

Participaram das atividades equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPuma), acompanhadas pelo vereador Daniel Lemos, presidente da Frente Parlamentar, e pelo vereador Madson Henrique.