Além dos estandes de negócios, a Fens contará com uma programação diversificada, que inclui atrações musicais e artísticas, praça de alimentação, espaço kids e atividades pensadas para toda a família, reforçando o caráter econômico, cultural e social do evento.

A 8ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) já tem data marcada e promete movimentar Jundiaí e toda a região. O evento será realizado nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de março de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), consolidando-se como a maior feira multissetorial da Região Metropolitana de Jundiaí.

A feira funcionará das 12h às 22h às sextas-feiras, das 10h às 22h aos sábados e das 10h às 20h aos domingos, reunindo centenas de expositores de diferentes segmentos e atraindo milhares de visitantes ao longo dos seis dias de programação.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, a Fens tem papel estratégico no fortalecimento da economia local. “A feira é um importante instrumento de estímulo ao desenvolvimento econômico da cidade. Ela movimenta o comércio, gera oportunidades, fomenta negócios e fortalece o empreendedorismo, que é um dos pilares do crescimento sustentável de Jundiaí”, destacou.

A organização do evento está sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e a Fens é considerada uma vitrine para marcas, produtos e serviços da região. Segundo Bruna Lazarini, secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico e responsável pela feira, o evento representa uma oportunidade única para quem empreende. “A Fens é a maior feira da Região Metropolitana de Jundiaí e oferece aos empreendedores a chance de dar visibilidade aos seus negócios, gerar conexões reais e acessar um público diverso e qualificado. Participar da feira é estar inserido em um ambiente que impulsiona crescimento e networking”, afirmou.