A Sala Multissensorial da 41ª Festa da Uva e 12º Expo Vinhos receberá, neste sábado (7), a vivência “Movimento e Música”, coordenada pela equipe Pediatherapies em parceria com o Clube de Mães Atípicas do Fundo Social de Solidariedade, proporcionando uma experiência para estimular o corpo e mente de forma leve, acolhedora e sensorialmente segura para os visitantes.

Por meio da Psicomotricidade – ciência que integra movimento corporal, emoções e desenvolvimento e da Musicoterapia, os visitantes poderão vivenciar o ritmo, a coordenação motora, a percepção corporal e a expressão, por meio da música.

A ação, prevista para acontecer às 18h, é voltada especialmente ao público neurodivergente e suas famílias que buscam um momento de regulação e bem-estar em meio aos estímulos sensoriais do evento. A Sala Multissensorial está localizada no Espaço Bambino.