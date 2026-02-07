07 de fevereiro de 2026
SALA MULTISSENSORIAL

Festa da Uva recebe a vivência “Movimento e Música” neste sábado

Por Da Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Sala Multissensorial recebe vivência “Movimento e Música” neste sábado (7), a partir das 18h
Sala Multissensorial recebe vivência “Movimento e Música” neste sábado (7), a partir das 18h

A Sala Multissensorial da 41ª Festa da Uva e 12º Expo Vinhos receberá, neste sábado (7), a vivência “Movimento e Música”, coordenada pela equipe Pediatherapies em parceria com o Clube de Mães Atípicas do Fundo Social de Solidariedade, proporcionando uma experiência para estimular o corpo e mente de forma leve, acolhedora e sensorialmente segura para os visitantes.

Por meio da Psicomotricidade – ciência que integra movimento corporal, emoções e desenvolvimento e da Musicoterapia, os visitantes poderão vivenciar o ritmo, a coordenação motora, a percepção corporal e a expressão, por meio da música.

A ação, prevista para acontecer às 18h, é voltada especialmente ao público neurodivergente e suas famílias que buscam um momento de regulação e bem-estar em meio aos estímulos sensoriais do evento. A Sala Multissensorial está localizada no Espaço Bambino.

Além de promover comunicação, expressão corporal e interação social, a atividade reforça o compromisso da Festa da Uva com acessibilidade, inclusão e humanização dos espaços públicos.

A Festa
A edição de 2026 termina neste final de semana, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). A Festa ocorre neste sábado, das 10h às 22h; e neste domingo, das 10h às 21h.

A entrada é gratuita, com ingresso solidário mediante a doação voluntária de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. As doações podem ser feitas em qualquer uma das entradas do Parque da Uva e serão organizadas para a montagem de cestas básicas.

