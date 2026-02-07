A Sala Multissensorial da 41ª Festa da Uva e 12º Expo Vinhos receberá, neste sábado (7), a vivência “Movimento e Música”, coordenada pela equipe Pediatherapies em parceria com o Clube de Mães Atípicas do Fundo Social de Solidariedade, proporcionando uma experiência para estimular o corpo e mente de forma leve, acolhedora e sensorialmente segura para os visitantes.
Por meio da Psicomotricidade – ciência que integra movimento corporal, emoções e desenvolvimento e da Musicoterapia, os visitantes poderão vivenciar o ritmo, a coordenação motora, a percepção corporal e a expressão, por meio da música.
A ação, prevista para acontecer às 18h, é voltada especialmente ao público neurodivergente e suas famílias que buscam um momento de regulação e bem-estar em meio aos estímulos sensoriais do evento. A Sala Multissensorial está localizada no Espaço Bambino.
Além de promover comunicação, expressão corporal e interação social, a atividade reforça o compromisso da Festa da Uva com acessibilidade, inclusão e humanização dos espaços públicos.
A Festa
A edição de 2026 termina neste final de semana, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). A Festa ocorre neste sábado, das 10h às 22h; e neste domingo, das 10h às 21h.
A entrada é gratuita, com ingresso solidário mediante a doação voluntária de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. As doações podem ser feitas em qualquer uma das entradas do Parque da Uva e serão organizadas para a montagem de cestas básicas.