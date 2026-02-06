06 de fevereiro de 2026
PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Saiba o que acontece em Jundiaí no fim de semana

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Muitas opções de lazer são gratuitas e alcançam familías inteiras
Muitas opções de lazer são gratuitas e alcançam familías inteiras

Fim de semana chegou trazendo muitas opções de lazer. Muitas delas gratuitas e disponíveis para crianças, jovens, adolescentes, idosos, familías inteiras. Confira abaixo as opções e programa-se:


FESTA DA UVA – último final de semana
HORÁRIOS - Sexta (6): 18h às 22h; Sábado (7): 10h às 22h; Domingo (8): 10h às 21h.
ENTRADA SOCIAL - Doe 1kg de alimento não perecível para a Campanha do Fundo Social
LOCAL - Parque da Uva
•    Evento é pet friendly!
PROGRAMAÇÃO COMPLETA - CLIQUE AQUI

OFICINA DE XADREZ NA BIBLIOTECA
HORÁRIOS - Sábado (7) - 10h às 12h
LOCAL - Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos
•    Evento gratuito!
PROGRAMAÇÃO COMPLETA - CLIQUE AQUI

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – AMIGOS IMPROVÁVEIS
HORÁRIOS - Sábado (7) - 11h
LOCAL - Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos
•    Evento gratuito aberto ao público! 
PROGRAMAÇÃO COMPLETA - CLIQUE AQUI


IRMÃ SELMA – COMÉDIO COM 5 PERSONAGENS
HORÁRIOS - Sábado (7) - 19h
LOCAL - Centro das artes – sala Glória Rocha – rua Barão de Jundiaí, 1093 – Centro.
•    Ingressos via Sympla! 
PROGRAMAÇÃO COMPLETA - CLIQUE AQUI

OFICINA DE XADREZ – XADREZ PARA TODOS
HORÁRIOS - Domingo (8) - 10h30
LOCAL - Fábrica das Infâncias Japy – rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
•    Evento gratuito! 
PROGRAMAÇÃO COMPLETA - CLIQUE AQUI


OFICINA ‘BRINQUEDOS DE ORIGAMIS'
CLASSIFICAÇÃO - 6 anos
HORÁRIOS - Domingo (8) - 10h30
LOCAL - Fábrica das Infâncias Japy – rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
•    Evento gratuito! 
PROGRAMAÇÃO COMPLETA - CLIQUE AQUI


ESPETÁCULO MUSICAL ‘MUSICRIANDO CANTORIA INTERATIVA’
CLASSIFICAÇÃO - 6 anos
HORÁRIOS - Domingo (8) - 10h30
LOCAL - Fábrica das Infâncias Japy – rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
•    Evento gratuito! 
PROGRAMAÇÃO COMPLETA - CLIQUE AQUI

SHOW – AS MERCENÁRIAS, COM PARTICIPAÇÃO DE CLEMENTE 
HORÁRIOS  - Sexta-feira (6) - 20h
LOCAL - Teatro Sesc Jundiaí – avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600 – ao lado do Jardim Botânico
•    Evento mediante compra de ingresso!


ESPETÁCULO – A MAÇA, COM WILLIAM SEVEN 
HORÁRIOS - Sábado (7) - 19h
LOCAL - Teatro do Sesc Jundiaí – avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600 – ao lado do Jardim Botânico
•    Evento mediante compra de ingresso!


SHOW – NANDA MOURA
HORÁRIOS - Domingo (8) - 17h30
LOCAL: Área de Convivência do Sesc Jundiaí – avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600 – ao lado do Jardim Botânico
•    Evento gratuito! 

ESPETÁCULO INFANTIL – MENINO CORAGEM, COM CIA ARTICULARTE 
HORÁRIOS  - Domingo (8) - 16h
LOCAL: Teatro do Sesc Jundiaí – avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600 – ao lado do Jardim Botânico
•    Evento mediante compra de ingresso! 
OBS.: Crianças até 12 anos não pagam.

