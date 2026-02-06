06 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Motorista morre em acidente na Dom Gabriel Paulino

Por Da redação | Artesp
Artesp

O motorista de um utilitário morreu na tarde desta sexta-feira (6) após o veículo  capotar no Km 84 da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno do Couto, em Cabreúva.

Segundo a Artesp, o motorista perdeu o controle do veículo por motivos desconhecidos e atravessou o canteiro lateral, parando apenas quando o veículo capotou, na faixa dois da marginal, sentido Itu. Ainda segundo a Artesp, com o impacto do capotamento, ele foi lançado para fora do utilitário.

O óbito foi constatado pelo médico da concessionária Ápia Colinas e o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí. A pista foi liberada após os trabalhos da perícia técnica.

