Para o prefeito, a iniciativa reforça a importância de eventos que unem lazer, cultura e solidariedade. “O Clube do Carro Antigo já faz parte da história de Jundiaí. É um evento que valoriza a memória, movimenta a cidade e ainda cumpre um papel social importante, com a arrecadação de alimentos para o Fundo Social”, destacou Gustavo Martinelli.

Está confirmado para os dias 1°, 2 e 3 de maio de 2026 o 42° Encontro Anual do Clube do Carro Antigo de Jundiaí. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura, foi apresentado durante reunião institucional realizada no Paço Municipal e contou com a presença do prefeito, Gustavo Martinelli, e de representantes do clube.

O evento reúne exposição de veículos antigos de diferentes épocas, proporcionando uma verdadeira viagem pela história do automobilismo, além de atrações voltadas para toda a família, como praça de alimentação, música e atividades culturais, consolidando-se como uma opção de lazer e convivência durante três dias no Parque da Uva.

O presidente do Clube do Carro Antigo, Dimas Frasson, ressaltou a parceria com a administração municipal e o caráter solidário da iniciativa. “O apoio da Prefeitura é essencial para que o evento aconteça mais uma vez no Parque da Uva. Além de celebrar a paixão pelos carros antigos, temos a satisfação de contribuir com ações sociais por meio da arrecadação de alimentos”, afirmou.

Ação social

A entrada para o evento é a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, contribuindo para ações de apoio à entidades e famílias em situação de vulnerabilidade social no município.