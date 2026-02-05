Para Rafael Cervone, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a perda de ritmo do setor nos últimos quatro meses de 2025, anunciada pelo IBGE nesta terça-feira (3), resulta da persistência dos juros muito elevados, dos agravantes históricos do “Custo Brasil” e de um conjunto de medidas adotadas no período pelo governo. “Todos esses fatores pesaram de modo direto sobre nossa atividade”, afirmou.

A produção industrial fechou 2025 com crescimento de apenas 0,6%. Apesar de marcar o terceiro ano consecutivo de expansão — após alta de 3,1% em 2024 e de 0,1% em 2023 —, o resultado escancara a desaceleração. Até junho, o setor acumulava avanço de 1,2% frente ao mesmo período do ano anterior. No segundo semestre, a variação foi nula. Mas, entre setembro e dezembro, houve recuo de 1,9%.

