05 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ATUALIZAÇÃO

HSV anuncia mudanças no acesso a Radioterapia e Hemodinâmica

Por Redação | Hospital São Vicente
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / HSV
Alteração entra em vigor nesta sexta-feira e refere-se exclusivamente à circulação e entrada no hospital
Alteração entra em vigor nesta sexta-feira e refere-se exclusivamente à circulação e entrada no hospital

Com o objetivo de aprimorar o fluxo de atendimento e oferecer mais agilidade, conforto e segurança aos pacientes, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que, a partir desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, haverá alteração no acesso físico aos serviços de Radioterapia e Hemodinâmica. A mudança foi planejada para otimizar a organização interna, facilitar o deslocamento dos pacientes e melhorar a experiência no atendimento. Confira as orientações:

Novo acesso para pacientes e acompanhantes: a entrada e a circulação dos pacientes desses serviços passarão a ser realizadas pela rua Jorge Zolner – Rampa Pronto-socorro Adulto (PSA).

Acesso para colaboradores e profissionais de saúde: o acesso deverá ser feito exclusivamente pela Portaria de Visitantes, entrada destinada a colaboradores e prestadores de serviços terceirizados.

A instituição orienta pacientes, acompanhantes e colaboradores a ficarem atentos às novas orientações e reforça que a equipe estará disponível para auxiliar no direcionamento e esclarecimento de dúvidas durante o período de adaptação às mudanças.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários