Com o objetivo de aprimorar o fluxo de atendimento e oferecer mais agilidade, conforto e segurança aos pacientes, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que, a partir desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, haverá alteração no acesso físico aos serviços de Radioterapia e Hemodinâmica. A mudança foi planejada para otimizar a organização interna, facilitar o deslocamento dos pacientes e melhorar a experiência no atendimento. Confira as orientações:

Novo acesso para pacientes e acompanhantes: a entrada e a circulação dos pacientes desses serviços passarão a ser realizadas pela rua Jorge Zolner – Rampa Pronto-socorro Adulto (PSA).

Acesso para colaboradores e profissionais de saúde: o acesso deverá ser feito exclusivamente pela Portaria de Visitantes, entrada destinada a colaboradores e prestadores de serviços terceirizados.