05 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NOVIDADE

Paulista fecha patrocínio inédito e anuncia reforços para o ano

Por Redação | Paulista FC
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Instagram
O Galo conta com parceria e novos jogadores para melhorar o ânimo do time
O Galo conta com parceria e novos jogadores para melhorar o ânimo do time

O Paulista Futebol Clube anunciou, na última semana, uma parceria inédita com a Leroy Merlin, uma das maiores redes de varejo do país. Com o acordo, o clube de Jundiaí se torna o primeiro do futebol brasileiro a receber patrocínio da marca, movimento considerado estratégico dentro do projeto esportivo e institucional do Galo.

De acordo com o clube, a parceria vai além de um contrato comercial e simboliza a aproximação entre duas marcas que compartilham valores ligados a desenvolvimento, planejamento e atuação comunitária. Internamente, o acerto é visto como um reforço ao posicionamento do Paulista como uma instituição em processo de modernização e alinhada a iniciativas inovadoras no esporte.

A parceria já começou a ser visualmente aplicada no Estádio Jayme Cintra, que recebeu a identidade visual da Leroy Merlin para a partida contra a Portuguesa Santista. Além do anúncio institucional, o Paulista confirmou ontem (4) a contratação do volante Jesus Junior e do zagueiro Caio Dias como reforços para a sequência da Série A3 do Campeonato Paulista, competição que o clube disputa atualmente.

Jesus Junior, com passagens por XV de Jaú, Portuguesa-RJ, Santo André e São Bernardo, chega no time como reforço para movimentar o meio de campo. Já Caio Dias, com passagens por Guarani, Pouso Alegre e Botafogo-SP, chega pra fortalecer a defesa.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários