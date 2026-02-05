O Paulista Futebol Clube anunciou, na última semana, uma parceria inédita com a Leroy Merlin, uma das maiores redes de varejo do país. Com o acordo, o clube de Jundiaí se torna o primeiro do futebol brasileiro a receber patrocínio da marca, movimento considerado estratégico dentro do projeto esportivo e institucional do Galo.

De acordo com o clube, a parceria vai além de um contrato comercial e simboliza a aproximação entre duas marcas que compartilham valores ligados a desenvolvimento, planejamento e atuação comunitária. Internamente, o acerto é visto como um reforço ao posicionamento do Paulista como uma instituição em processo de modernização e alinhada a iniciativas inovadoras no esporte.

A parceria já começou a ser visualmente aplicada no Estádio Jayme Cintra, que recebeu a identidade visual da Leroy Merlin para a partida contra a Portuguesa Santista. Além do anúncio institucional, o Paulista confirmou ontem (4) a contratação do volante Jesus Junior e do zagueiro Caio Dias como reforços para a sequência da Série A3 do Campeonato Paulista, competição que o clube disputa atualmente.