“Ô abre alas” que Jundiaí quer passar. Embalado por esse tradicional ritmo carnavalesco, criado por Chiquinha Gonzaga, no Rio de Janeiro, que muitos jundiaienses chegam à capital para dar um sotaque e abrilhantar os desfiles das escolas de samba paulistanas. Neste ano, novamente, carnavalescos locais levarão suas histórias, conhecimento, paixão e dedicação para a maior festa da cultura popular do mundo. E as mulheres têm dominado o Anhembi, palco do Carnaval paulistano.

A babá Giulia Maciel, de 31 anos, desfila no Carnaval paulistano desde 2014. Ela começou sua trajetória na Tom Maior e, posteriormente, passou a integrar a escola Pérola Negra, onde atua desde 2023 no setor de Harmonia, área técnica responsável por garantir o andamento correto do desfile.

Giulia deu os primeiros passos ainda criança, desfilando na ala mirim da União da Vila, em Jundiaí, passando pela função de porta-bandeira e encontrou sua verdadeira vocação nos bastidores técnicos da escola. A ligação com o Carnaval vem de família. “Meus avós amam, meus pais e tios também, então eu segui o caminho deles. Em 2010, meu avô renasceu a Unidos da Zona Leste e foi ali que me apaixonei pela harmonia. A partir de 2014, comecei a fazer cursos em São Paulo e criar vínculos. Hoje sou Harmonia e amo o que faço”, afirma.