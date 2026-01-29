Um homem foi baleado na clavícula durante uma abordagem da Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (28), no Jardim Tamoio, em Jundiaí. O disparo, efetuado por uma policial militar, teria sido acidental e ocorreu no momento em que os agentes ordenavam que dois ocupantes de um veículo descessem do carro. O automóvel era furtado.

Segundo apurou a reportagem, a Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar a conduta da equipe envolvida na ocorrência, bem como as circunstâncias do disparo acidental. Após o ferimento, os próprios policiais prestaram os primeiros socorros ao homem baleado, que foi levado para o São Vicente, onde ficou internado.

O caso também será investigado pela Polícia Civil.