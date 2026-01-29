A partir de janeiro de 2026, pessoas diagnosticadas com fibromialgia passaram a contar com um novo amparo legal no Brasil. A Lei nº 15.176/2025 reconhece a doença como uma condição que pode ser equiparada à deficiência para fins legais e administrativos, desde que comprovado o impacto da doença nas atividades diárias e na participação social do paciente. Estima-se que 3% da população brasileira conviva com a fibromialgia, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia.

Segundo o advogado André Rodrigues Duarte, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Jundiaí, a legislação não classifica automaticamente todos os pacientes como pessoas com deficiência, mas cria critérios objetivos para esse reconhecimento.

“A nova lei não estabelece que todo diagnóstico de fibromialgia automaticamente gera deficiência, mas cria um caminho jurídico claro para que essa condição seja equiparada à deficiência quando comprovado o impacto real nas atividades da vida diária e na participação social do indivíduo, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional”, explica.