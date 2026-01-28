O Galo entrou em campo hoje (28) fora de casa contra o Rio Claro, no Estádio Dr. Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro pela 2ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo terminou com derrota para o time de Jundiaí, em um placar de 2x1.
PRIMEIRO TEMPO
O Paulista dominou o começo de jogo, valorizando a posse de bola, a troca de passes e as recuperações rápidas. Com várias oportunidades no ataque e diversos escanteios, o primeiro gol saiu logo nos primeiros minutos da partida. Depois que o goleiro Paulo defendeu a finalização da cobrança de falta, rendendo um escanteio para o Galo, Zé Mendes aproveitou a bola que sobrou na área e abriu o placar, com sete minutos de jogo.
No restante do primeiro tempo, já com o gol garantido, o Paulista jogou seguro e com tranquilidade nos passes. Depois de quatro minutos de acréscimo, o tempo encerrou com apenas duas oportunidades de finalização para o Rio Claro: uma defendida pelo goleiro Lee e outra apenas tiro de meta.
SEGUNDO TEMPO
Diferente do primeiro tempo, o segundo começou com mais pressão do Rio Claro, que conseguiu trabalhar melhor as jogadas e conquistar mais finalizações. O primeiro gol saiu aos 17 minutos do segundo tempo, quando Andrey disparou com a bola na ponta esquerda e cruzou para Gabriel Masson, que garantiu o empate.
Mais confiante, o Rio Claro criou outras oportunidades de ataque e conseguiu virar a partida nos minutos finais do acréscimo. Após um levantamento em cobrança de falta, Zé Augusto apareceu na pequena área para garantir a vitória dos donos da casa.
Os times voltam a campo pela terceira rodada da Série A3 do Campeonato Paulista no sábado (31). O Rio Claro encara o União São João, às 17h, e o Paulista pega o Marília, às 18h30, no Estádio Bento de Abreu.