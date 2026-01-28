O Galo entrou em campo hoje (28) fora de casa contra o Rio Claro, no Estádio Dr. Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro pela 2ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo terminou com derrota para o time de Jundiaí, em um placar de 2x1.

PRIMEIRO TEMPO

O Paulista dominou o começo de jogo, valorizando a posse de bola, a troca de passes e as recuperações rápidas. Com várias oportunidades no ataque e diversos escanteios, o primeiro gol saiu logo nos primeiros minutos da partida. Depois que o goleiro Paulo defendeu a finalização da cobrança de falta, rendendo um escanteio para o Galo, Zé Mendes aproveitou a bola que sobrou na área e abriu o placar, com sete minutos de jogo.