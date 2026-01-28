O Paulista vai viajar mais de 120 quilômetros para encarar o Rio Claro, às 15h de hoje (28), no Estádio Dr. Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro, pela 2ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O Galo vem de empate na última partida, jogando em casa, por 2 a 2 contra o Itapirense.

A partida será transmitida pela Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.

Na tabela de classificação, com um ponto somado, o Galo ocupa a 6ª colocação. O adversário desta tarde, que vem de empate contra o União Barbarense, por 0 a 0, fora de casa, está na 11ª colocação, também com um ponto.