O Paulista vai viajar mais de 120 quilômetros para encarar o Rio Claro, às 15h de hoje (28), no Estádio Dr. Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro, pela 2ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O Galo vem de empate na última partida, jogando em casa, por 2 a 2 contra o Itapirense.
A partida será transmitida pela Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.
Na tabela de classificação, com um ponto somado, o Galo ocupa a 6ª colocação. O adversário desta tarde, que vem de empate contra o União Barbarense, por 0 a 0, fora de casa, está na 11ª colocação, também com um ponto.
Para esse confronto, assim como na estreia, o Galo não poderá contar com os meio-campistas Filipinho e Thomas Lamin, o zagueiro Maykon, e os recém-contratados Emanuel Neco (atacante), Mateus Henrique (zagueiro) e Pavani (zagueiro). Todos são baixas por lesão.
EXPECTATIVAS
Para o técnico Raphael Pereira, o pensamento é de recuperar os pontos perdidos no empate pela estreia da competição, contra o Itapirense, na última sexta-feira (23). “A gente quer corrigir, preparar e manter o equilíbrio e planejamento para a segunda rodada. Corrigir os erros, conversar e ajudar [o elenco] para não errar nos próximos jogos. [...] A gente deixou de ganhar dois pontos, esse é o nosso pensamento. Estreia é sempre complicada, mas é uma competição longa, temos muitos jogos pela frente e teremos que nos recuperar, seja jogando como visitante ou como mandante”, destacou o treinador.