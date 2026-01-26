O técnico do Paulista, Raphael Pereira, lamentou o empate por 2 a 2 com o Itapirense, na última sexta-feira (23), no Estádio Dr. Jayme Cintra. O treinador afirmou que a equipe “deixou de ganhar dois pontos”, mas evitou individualizar responsabilidades pelas falhas defensivas que resultaram nos gols do adversário.
Em entrevista coletiva após a partida, o treinador disse que “falhas acontecem” e afirmou que o time irá trabalhar para corrigir os erros. “As falhas acontecem, é do futebol. A gente quer corrigir, preparar e manter o equilíbrio e planejamento para a segunda rodada. Corrigir os erros, conversar e ajudar [o elenco] para não errar nos próximos jogos.
Raphael também comentou sobre a atuação geral do elenco e afirmou que o agradou. “Nós fizemos bastante jogos na pré-temporada e tivemos performances muito boas e hoje isso se manteve. O time oscilou um pouquinho no primeiro tempo, mas na volta do intervalo já estava estabilizado com mais equilíbrio e posse de bola, mas infelizmente no finalzinho tomamos o empate”, destacou.
EXPECTATIVAS
Já pensando no próximo jogo, nesta quarta-feira (28), às 15h, contra o Rio Claro, no Estádio Dr. Augusto Schimidt Filho, casa do adversário, Raphael admitiu que vai em busca de recuperar os pontos perdidos. “Não é fácil, a gente deixou de ganhar dois pontos, esse é o nosso pensamento. [..] Estreia é sempre complicada, mas é uma competição longa, temos muitos jogos pela frente e teremos que nos recuperar, seja jogando como visitante ou como mandante”, completou.
Com o término da primeira rodada, o Galo atualmente ocupa a 6ª colocação da tabela de classificação, com um ponto. Se classificam para o mata-mata os oito primeiros times da competição. Os dois últimos são rebaixados à Série A4.