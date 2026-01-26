O técnico do Paulista, Raphael Pereira, lamentou o empate por 2 a 2 com o Itapirense, na última sexta-feira (23), no Estádio Dr. Jayme Cintra. O treinador afirmou que a equipe “deixou de ganhar dois pontos”, mas evitou individualizar responsabilidades pelas falhas defensivas que resultaram nos gols do adversário.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador disse que “falhas acontecem” e afirmou que o time irá trabalhar para corrigir os erros. “As falhas acontecem, é do futebol. A gente quer corrigir, preparar e manter o equilíbrio e planejamento para a segunda rodada. Corrigir os erros, conversar e ajudar [o elenco] para não errar nos próximos jogos.

Raphael também comentou sobre a atuação geral do elenco e afirmou que o agradou. “Nós fizemos bastante jogos na pré-temporada e tivemos performances muito boas e hoje isso se manteve. O time oscilou um pouquinho no primeiro tempo, mas na volta do intervalo já estava estabilizado com mais equilíbrio e posse de bola, mas infelizmente no finalzinho tomamos o empate”, destacou.