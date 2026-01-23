Os pais de Ana Clara Vitória Santana, de apenas 4 anos, que faleceu na madrugada do dia 19 de janeiro de 2026, na UTI do Hospital Santa Elisa, estão enfrentando dificuldades para conseguir acesso ao prontuário médico da filha. Segundo a OAB-Jundiaí, a família tem direito ao acesso imediato ou no menor prazo possível do prontuário.

Ana Clara foi internada no dia 15 de janeiro de 2026 no Hospital da Unimed de Jundiaí para a realização de uma cirurgia de retirada das amígdalas e da adenoide. No entanto, durante o procedimento, a criança apresentou complicações, precisando ser entubada por três vezes. Em razão da gravidade do quadro, ela foi transferida para a UTI infantil do Hospital Santa Elisa, onde permaneceu internada até o seu falecimento.

No dia 20 de janeiro de 2026, o pai da criança, Éder Henrique de Santana, compareceu ao hospital para solicitar oficialmente o prontuário médico da filha. Na ocasião, foi informado de que o prazo para a entrega do documento seria de até 40 dias. Diante do longo prazo, o pai questionou a demora, destacando que os fatos eram recentes, uma vez que a criança havia deixado o hospital no dia anterior, não havendo necessidade de busca em arquivos antigos.