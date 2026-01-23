Desde 1933, quando ocorreu a mutação natural que deu origem à Niagara Rosada, a viticultura de Jundiaí atravessou décadas praticamente sem impactos tecnológicos relevantes. Até os anos 1980, os produtores mantinham nas videiras jundiaienses as mesmas técnicas herdadas de seus antepassados. A uva era um produto sazonal: os cachos, cultivados ao longo de todo o ano, chegavam à mesa basicamente no Natal.

Embora, ao longo do tempo, tenham sido introduzidas práticas que permitiram a oferta de uva em outros períodos, o cenário atual aponta para um novo caminho de sobrevivência da Niagara: a produção de vinhos e espumantes, que já começa a se consolidar na região.

A primeira grande inflexão tecnológica ocorreu apenas em 1984, com a introdução oficial da segunda poda. Segundo o biólogo e técnico agrícola do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), José Luiz Hernandes, essa inovação foi decisiva para a manutenção do sistema produtivo baseado na mão de obra meeira, ao viabilizar uma segunda colheita anual.