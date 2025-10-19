Caminhada do Outubro Rosa atrai multidão em Jundiaí

Nem o frio e a garoa fina da manhã espantaram os jundiaienses que se programaram para ir à Caminhada do Outubro Rosa no Parque da Cidade na manhã deste domingo (19). Devidamente vestidas de cor-de-rosa, centenas de pessoas participaram do evento, promovido pela Prefeitura de Jundiaí — e deram um show de animação, fôlego e consciência sobre a importância da iniciativa para encorajar a prevenção contra o câncer de mama.

A programação começou com uma concentração na arena, onde o prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Martinelli, ressaltou a força da Caminhada em prol de uma população mais saudável. “Aqui pensamos em todas as idades, em todas as fases da vida, porque o cuidado é real e faz parte do nosso dia a dia. Que a gente nunca se esqueça da importância da saúde, do esporte e da convivência entre as pessoas”, disse.

Após um rápido aquecimento junto aos educadores da Secretaria de Esporte e Lazer, o sol até saiu para coroar o início do trajeto, que percorreu o Parque da Cidade entre torcidas e músicas cantadas em coro. Sueli Maria Lúcio Roncolatto, 74, estava entre um grupo de mais de 40 pessoas, todas frequentadoras do Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração (CECCO) da região Vila Marlene. “Todo ano a gente vem. E o mais legal é poder reunir todo mundo para se movimentar e também para lembrar sobre a importância da prevenção”, comentou.