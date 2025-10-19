Caminhada do Outubro Rosa atrai multidão em Jundiaí

Nem o frio e a garoa fina da manhã espantaram os jundiaienses que se programaram para ir à Caminhada do Outubro Rosa no Parque da Cidade na manhã deste domingo (19). Devidamente vestidas de cor-de-rosa, centenas de pessoas participaram do evento, promovido pela Prefeitura de Jundiaí — e deram um show de animação, fôlego e consciência sobre a importância da iniciativa para encorajar a prevenção contra o câncer de mama.
A programação começou com uma concentração na arena, onde o prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Martinelli, ressaltou a força da Caminhada em prol de uma população mais saudável. “Aqui pensamos em todas as idades, em todas as fases da vida, porque o cuidado é real e faz parte do nosso dia a dia. Que a gente nunca se esqueça da importância da saúde, do esporte e da convivência entre as pessoas”, disse.
Após um rápido aquecimento junto aos educadores da Secretaria de Esporte e Lazer, o sol até saiu para coroar o início do trajeto, que percorreu o Parque da Cidade entre torcidas e músicas cantadas em coro. Sueli Maria Lúcio Roncolatto, 74, estava entre um grupo de mais de 40 pessoas, todas frequentadoras do Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração (CECCO) da região Vila Marlene. “Todo ano a gente vem. E o mais legal é poder reunir todo mundo para se movimentar e também para lembrar sobre a importância da prevenção”, comentou.
Em outro grupo animado, Dílvia Regina Gomes Luiz Fernandes, 61, e Antonia Bezerra, 61, se divertiram do começo ao fim do evento. “Eu participo da Caminhada do Outubro Rosa há anos, e adoro esse encontro com os amigos. Estar com as pessoas e fazer atividade física é muito bom”, comemorou Dílvia. “A melhor parte são os encontros, as atividades e também relembrar que a gente precisa se cuidar para evitar o câncer de mama”, completou Antonia.
Missão cumprida na caminhada, os participantes contaram com uma aula aberta de ioga para relaxar e, fechando em grande estilo, assistiram, sem parar de dançar, a uma apresentação da Arco-Íris Acadêmicos do Samba, promovida pela Secretaria de Cultura.
“Essa é uma grande festa para chamarmos a atenção da população sobre a importância de realizarem mamografias regulares. Existe uma correlação entre vida saudável e prevalência de câncer, portanto as mulheres precisam se movimentar”, frisou a secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci. “Essa grande adesão da população para vir caminhar vem do vínculo dessas mulheres que já são muito participantes de atividades junto aos nossos educadores físicos. Hoje estamos aqui para saudar essa alegria e esse autoamor, que é por onde começa o cuidado das mulheres”, pontuou a secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi.