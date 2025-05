Hospital Regional: 44% dos atendimentos são para outras regiões

Tanto em atendimentos ambulatoriais quanto em internações, o Hospital Regional de Jundiaí tem boa parte da demanda oriunda de fora da região. 44% dos pacientes que passam por consultas ou internações no local não são da Região Metropolitana de Jundiaí (Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Cabreúva e Jarinu) e Itatiba. São pessoas principalmente de outras cidades do Departamento Regional de Saúde 7, de Campinas, ao qual a RMJ também pertence.

O Hospital Regional de Jundiaí foi inaugurado em 2014 com a proposta de atender a demanda de cirurgias eletivas, que até então eram feitas no Hospital São Vicente (HSV), que é um hospital de caridade. Na época, o intuito era justamente o de desafogar o HSV, atendendo ao antigo Aglomerado Urbano de Jundiaí, atual RMJ.

Em números

Dos 12.694 atendimentos ambulatoriais do Hospital Regional feitos no primeiro trimestre deste ano, 7.147 foram a pacientes da RMJ e Itatiba, o que representa cerca de 56%. Também no primeiro trimestre, a instituição fez 3.296 internações, das quais 1.848, ou 56%, foram de pessoas residentes na RMJ e Itatiba.

O município com maior número de atendimentos é Jundiaí, com 3.824 no período. Em seguida, aparecem Várzea Paulista (810) e Itupeva (715). Há cidades de fora da RMJ, porém, que tiveram mais atendimentos do que municípios da região. Louveira, cidade próxima de Campinas, mas que faz divisa com Jundiaí e pertence à RMJ, teve apenas 79 atendimentos no primeiro trimestre, enquanto Atibaia teve 851 e Bragança Paulista teve 606. A mesma tendência é observada em relação às internações no local.