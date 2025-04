GM e Trânsito fazem ações de fiscalização e orientação na Serra

Guardas municipais e agentes de trânsito realizaram neste final de semana uma ação de fiscalização e orientação aos visitantes que habitualmente frequentam a Serra do Japi. Cerca de 20 agentes participaram da operação que ocorreu na avenida Clemente Rosa no bairro da Varginha e na avenida Atílio Gobbo no bairro da Santa Clara.

O aumento do fluxo de visitantes, especialmente em períodos de calor, tem exigido maior atenção para coibir práticas inadequadas, como o descarte de lixo próximo às cachoeiras e a entrada de pessoas em áreas restritas.

De acordo com o inspetor Paulo Henrique Munhoz, responsável pela Florestal da GMJ, além de comprometer o equilíbrio ambiental, essas ações podem resultar em penalidades. “Os guardas municipais orientam constantemente os visitantes e ciclistas sobre a proibição de acesso a determinadas áreas, que são protegidas e, em muitos casos, particulares. O não cumprimento pode levar a autuações e outras medidas legais”, destaca.