PELA ORDEM

Louveira retoma programa ‘Conhecendo a Câmara’

As atividades do programa Conhecendo a Câmara, realizado pela Escola do Legislativo Comendador Walter Mazzali, foram retomadas nesta quarta-feira, 2 de abril, com a participação de aproximadamente 50 alunos, das três turmas do 4º e 5º ano da EMEB Angelo Argenton Filho. O programa tem como principal objetivo abrir as portas da Câmara de Vereadores para os alunos da rede municipal de ensino para o aprendizado sobre o funcionamento da Casa. Os alunos conheceram o gabinete da presidência, estúdio de TV onde são feitas gravações de vídeo, salas administrativas e pelos gabinetes dos demais vereadores, entre outros espaços. No auditório Vereador Jacyr Dinofre, receberam informações sobre a divisão dos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), o papel de cada um dos poderes e, em especial, dos vereadores, que são os representantes dos moradores no sistema político. Com bastante descontração, as crianças puderam fazer perguntas, tirar dúvidas e emitir opiniões. No plenário Vereador José Chiquetto, onde ocorrem as sessões e audiências da Câmara, os visitantes foram convidados a sentarem às mesas dos vereadores. Para marcar a visita, todos receberam uma cartilha explicativa sobre o programa, com informações em linguagem adequada à faixa etária das crianças.



‘Abacaxi’ para a primeira-dama

Durante uma visita de representantes do Grupo Ferráspari à Prefeitura de Jundiaí nesta quinta-feira (03), o prefeito Gustavo Martinelli entregou um refrigerante sabor abacaxi, produzido pela empresa, para a primeira-dama Ellen Camila. “É o melhor dos abacaxis que tem aqui na Prefeitura”, brincou nas redes sociais.

Apesar do momento de descontração, a agenda do prefeito seguiu com reuniões com empresários jundiaienses. A manhã também teve encontro com diretores do Grupo Luchini.



PSDB retalia Raquel Lyra

Em retaliação à governadora Raquel Lyra, o PSDB realizou uma intervenção no diretório do partido em Pernambuco e entregou o comando da legenda no estado ao presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto. Desafeto político da gestora, ele é aliado do prefeito do Recife, João Campos (PSB), cotado para disputar o governo estadual contra Raquel nas eleições de 2026. A governadora deixou o PSDB no dia 10 de março e migrou para o PSD, após meses de articulação com o partido presidido por Gilberto Kassab.

A intervenção do PSDB no diretório de Pernambuco frustra os planos da governadora de manter a sigla na sua base aliada.