Suspeito em fuga bate em viatura da GM e acaba preso

Um homem foi preso por guardas municipais no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, nesta quarta-feira (2), suspeito de estourar o vidro do carro de uma professora, na feira livre da Vila Hortolândia, e furtar uma pasta com material de trabalho. Quando localizado, ele tentou se evadir com sua moto e colidiu contra a viatura.

Com ajuda da Central de Monitoramento da Corporação, os agentes conseguiram colher as características do ladrão, bem como da moto utilizada por ele, e então saíram à caça.

Um suspeito com as mesmas características foi localizado pela equipe no Eloy Chaves. Ao avistar a viatura, tentou se evadir e entrou em uma rua sem saída. Sem ter para onde ir, o suspeito jogou a moto para cima da viatura e houve a colisão.

Neste momento ele foi detido e questionado sobre o furto, e confessou o crime, levando os GMs até uma área de mata onde havia escondido a pasta da vítima - ele iria voltar ao local mais tarde para verificar o que tinha na pasta.