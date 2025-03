Estudantes de Jundiaí vão representar o Brasil em feira nos EUA

Os estudantes de Jundiaí, Luiza Zaiter Costa e Raul Sarria Viana Brandão, ambos de 17 anos, representarão o Brasil e São Paulo na Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair), que acontece entre os dias 10 e 16 de maio em Columbus, Ohio (EUA), considerada a maior feira pré-universitária de ciências do mundo.

Eles foram premiados na Mostratec-Liberato (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia), que é considerada a maior feira de jovens pesquisadores da América Latina. A Mostratec-Liberato é a feira brasileira mais antiga que participa desse importante evento científico nos EUA. Desde 1993, quando fez sua estreia, não deixou de comparecer à ISEF.

Passados 32 anos, mais uma vez uma delegação de finalistas brasileiros, credenciados pela Mostratec-Liberato, representará o país na ISEF. São 13 estudantes, que apresentam nove trabalhos, oriundos de oito estados da federação: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Maranhão, Amazonas e Amapá. Os jundiaienses, que estudam em um colégio particular, representarão São Paulo.

A pesquisa