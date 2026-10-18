O Vôlei Renata, de Campinas, conquistou o tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista masculino de vôlei na noite deste sábado (17), ao vencer o Suzano por 3 sets a 2, no Ginásio do Taquaral. Em uma final decidida nos detalhes, a equipe campineira fechou a partida com parciais de 25/17, 21/25, 25/11, 23/25 e 34/32 no tie-break, após mais de três horas de disputa.
O set decisivo entrou para a história da competição. Com 66 pontos e duração de 48 minutos, a parcial foi marcada por reviravoltas, chances de vitória para os dois lados e tensão até o último lance, diante da torcida de Campinas.
Com a conquista, o Vôlei Renata chega ao sexto título paulista nas últimas sete edições. Além do tricampeonato em 2024, 2025 e 2026, a equipe também levantou a taça em 2020, 2021 e 2022.
“Eu ainda estou meio anestesiado. Em jogos assim, você tem que estar muito concentrado. Foi um belo espetáculo, principalmente esse tie-break. A equipe está de parabéns”, afirmou o levantador Bruninho, capitão do time campineiro.
O jogador também destacou a necessidade de manter a calma diante da reação do adversário. “A gente sabia que eles iriam para o tudo ou nada, a gente teria de manter a paciência. Estou muito feliz por isso”, completou.
Decisão marcada pelo equilíbrio
O Vôlei Renata começou melhor e dominou o primeiro set, abrindo vantagem desde os pontos iniciais para vencer por 25/17. O Suzano reagiu na segunda parcial, equilibrou as ações e fechou em 25/21, deixando a decisão empatada.
No terceiro set, Campinas voltou a impor seu ritmo. A equipe abriu 5 a 0 e ampliou a diferença ao longo da parcial. O destaque foi Matheus Pinta, que marcou quatro aces durante sua passagem pelo saque, três deles consecutivos. Com ampla superioridade, os donos da casa venceram por 25/11.
O Suzano, porém, não se entregou. No quarto set, liderou boa parte da disputa e resistiu à reação campineira, que chegou ao empate em 21/21. Os visitantes aproveitaram os pontos finais e venceram por 25/23, levando a decisão para o tie-break.
Tie-break de 66 pontos
A parcial decisiva foi marcada pela alternância na liderança e por sucessivos match points. O Suzano começou na frente, mas Campinas reagiu e chegou a abrir 10/8 após um ace de Douglas Souza.
Os visitantes voltaram a equilibrar a disputa e tiveram a primeira oportunidade de fechar a partida em 14/13. No contra-ataque, Sabino foi parado pelo bloqueio de Matheus Pinta, mantendo o Vôlei Renata vivo na decisão.
A partir daí, as equipes alternaram a liderança e salvaram chances de vitória do adversário. Depois de uma longa sequência de rallies e pontos decisivos, Campinas fechou em 34/32, após um ataque de Sabino para fora, confirmando o título estadual.
Esta foi a terceira final consecutiva entre Vôlei Renata e Suzano no Campeonato Paulista. Com o resultado, a equipe de Campinas manteve a hegemonia recente na competição e celebrou mais uma conquista diante de sua torcida.
Próximos jogos
O Vôlei Renata volta à quadra na próxima sexta-feira (23) para enfrentar o Cruzeiro pela Supercopa, às 21h, em São José, Santa Catarina. A equipe campineira busca o segundo título da temporada.
Pela Superliga masculina, o time estreia na segunda-feira (26), contra o Norde Vôlei, às 21h, em Fortaleza. Já o Suzano inicia sua campanha na competição nacional na terça-feira (27), diante do Goiás, às 18h30, fora de casa.