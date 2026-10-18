O Vôlei Renata, de Campinas, conquistou o tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista masculino de vôlei na noite deste sábado (17), ao vencer o Suzano por 3 sets a 2, no Ginásio do Taquaral. Em uma final decidida nos detalhes, a equipe campineira fechou a partida com parciais de 25/17, 21/25, 25/11, 23/25 e 34/32 no tie-break, após mais de três horas de disputa.

O set decisivo entrou para a história da competição. Com 66 pontos e duração de 48 minutos, a parcial foi marcada por reviravoltas, chances de vitória para os dois lados e tensão até o último lance, diante da torcida de Campinas.

Com a conquista, o Vôlei Renata chega ao sexto título paulista nas últimas sete edições. Além do tricampeonato em 2024, 2025 e 2026, a equipe também levantou a taça em 2020, 2021 e 2022.