Uma carreta bloqueou totalmente a Avenida Ruy de Almeida Barbosa, nas proximidades do Túnel Joá Penteado, em Campinas, nesta sexta-feira (16). O veículo de grande porte ficou atravessado na pista ao tentar realizar uma manobra de retorno na região da Vila Rialto, impedindo a passagem de outros veículos no sentido Centro.

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Segundo as primeiras informações, o motorista seguia no sentido bairro e tentou retornar em direção ao Centro, mas não conseguiu concluir a manobra. A carreta ficou travada e perdeu a capacidade de tração, impossibilitando sua retirada pelos próprios meios.

O incidente ocorreu em um trecho que faz parte do Anel Rebouças e possui restrição à circulação de veículos de carga. A avenida é uma das vias de acesso à região do Túnel Joá Penteado, importante referência para os motoristas que circulam pelo local.