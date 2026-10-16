Uma carreta bloqueou totalmente a Avenida Ruy de Almeida Barbosa, nas proximidades do Túnel Joá Penteado, em Campinas, nesta sexta-feira (16). O veículo de grande porte ficou atravessado na pista ao tentar realizar uma manobra de retorno na região da Vila Rialto, impedindo a passagem de outros veículos no sentido Centro.
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Segundo as primeiras informações, o motorista seguia no sentido bairro e tentou retornar em direção ao Centro, mas não conseguiu concluir a manobra. A carreta ficou travada e perdeu a capacidade de tração, impossibilitando sua retirada pelos próprios meios.
O incidente ocorreu em um trecho que faz parte do Anel Rebouças e possui restrição à circulação de veículos de carga. A avenida é uma das vias de acesso à região do Túnel Joá Penteado, importante referência para os motoristas que circulam pelo local.
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) implantou o bloqueio total do sentido bairro–Centro da Avenida Ruy de Almeida Barbosa, no cruzamento com a Rua Nestor Castanheira. Agentes da mobilidade urbana foram deslocados para orientar os condutores e acompanhar a ocorrência.
Trator é acionado para retirar carreta
Diante da dificuldade para movimentar o veículo, um trator da Administração Regional foi acionado para auxiliar na remoção da carreta. A medida busca liberar a pista e restabelecer a circulação na avenida.
Enquanto o trabalho não é concluído, a orientação é que os motoristas evitem o trecho próximo ao Túnel Joá Penteado e procurem caminhos alternativos.
Ainda não há previsão informada para a liberação do trânsito.