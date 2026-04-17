18 de abril de 2026
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TRÂNSITO EM CAMPINAS

Vazamento: Sanasa faz obra e fecha rua no Jd. Itatiaia hoje

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Bloqueio ocorre nesta sexta para reparo em vazamentos e afeta linhas de ônibus na região do Jardim Itatiaia.
Bloqueio ocorre nesta sexta para reparo em vazamentos e afeta linhas de ônibus na região do Jardim Itatiaia.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas realiza, nesta sexta-feira (17), a interdição de um trecho da rua Benjamin Maluf, no Jardim Itatiaia, entre 8h30 e 13h.

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O bloqueio ocorre para a execução de reparos em dois vazamentos de água, sob responsabilidade da Sanasa, na altura dos números 470 e 502.

A interdição atinge o trecho entre a Benjamin Maluf e a rua Nuno Costa Zingra.

Durante o período, o tráfego será desviado pela rua Nuno Costa Zingra, rota definida pela Emdec para minimizar os impactos na circulação.

O bloqueio também interfere no itinerário das linhas de ônibus 345 (Jd. Carlos Lourenço / Cidade Judiciária), 366 (Vila Orosimbo Maia) e 368 (Jd. Itatiaia). Dois pontos de parada na Benjamin Maluf serão temporariamente desativados, com atendimento realizado em locais próximos.

Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo, além de monitorar o fluxo durante a intervenção.

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