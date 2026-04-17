A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas realiza, nesta sexta-feira (17), a interdição de um trecho da rua Benjamin Maluf, no Jardim Itatiaia, entre 8h30 e 13h.

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O bloqueio ocorre para a execução de reparos em dois vazamentos de água, sob responsabilidade da Sanasa, na altura dos números 470 e 502.

A interdição atinge o trecho entre a Benjamin Maluf e a rua Nuno Costa Zingra.