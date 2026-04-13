A segunda-feira abre a semana em Campinas com a cara típica do outono. O dia começa com temperaturas mais amenas, na casa dos 18 graus, e até presença de névoa ao amanhecer, o que reforça essa sensação de manhã mais fresca.

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Ao longo do dia, o sol aparece entre algumas nuvens e promove uma elevação gradual da temperatura, mas sem exageros. A máxima fica em torno dos 27 graus, garantindo um clima agradável, longe do calor intenso dos dias de verão.

Não há previsão de chuva, e o tempo segue firme do começo ao fim do dia, com noite de poucas nuvens.