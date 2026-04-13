14 de abril de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Segunda terá clima típico de outono em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Segunda começa com manhã fresca, sol entre nuvens e tarde agradável sem chuva na região.
Segunda começa com manhã fresca, sol entre nuvens e tarde agradável sem chuva na região.

A segunda-feira abre a semana em Campinas com a cara típica do outono. O dia começa com temperaturas mais amenas, na casa dos 18 graus, e até presença de névoa ao amanhecer, o que reforça essa sensação de manhã mais fresca.

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Ao longo do dia, o sol aparece entre algumas nuvens e promove uma elevação gradual da temperatura, mas sem exageros. A máxima fica em torno dos 27 graus, garantindo um clima agradável, longe do calor intenso dos dias de verão.

Não há previsão de chuva, e o tempo segue firme do começo ao fim do dia, com noite de poucas nuvens.

É aquele cenário clássico de outono: manhã mais fresca, tarde levemente quente e tempo estável em Campinas e região.

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