A Prefeitura de Hortolândia inaugura nesta segunda-feira (13), às 10h, o viaduto sobre a linha férrea da Vila Real, considerado um marco para a mobilidade urbana no município. A entrega será realizada pelo prefeito Zezé Gomes, com a presença do ministro dos Transportes, George Santoro.

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A estrutura conecta importantes vias da cidade, como a avenida Santana, no Jardim Amanda, a rua Argolino de Moraes, no Centro, e a avenida São Francisco de Assis, em Nova Hortolândia, criando uma nova alternativa segura para travessia sobre a linha férrea.

O viaduto foi construído pela Rumo Logística e possui 240 metros de extensão, 21 metros de largura e quatro pistas, sendo duas em cada sentido. A estrutura conta ainda com calçadas e ciclovia lateral.