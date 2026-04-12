A Prefeitura de Hortolândia inaugura nesta segunda-feira (13), às 10h, o viaduto sobre a linha férrea da Vila Real, considerado um marco para a mobilidade urbana no município. A entrega será realizada pelo prefeito Zezé Gomes, com a presença do ministro dos Transportes, George Santoro.
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A estrutura conecta importantes vias da cidade, como a avenida Santana, no Jardim Amanda, a rua Argolino de Moraes, no Centro, e a avenida São Francisco de Assis, em Nova Hortolândia, criando uma nova alternativa segura para travessia sobre a linha férrea.
O viaduto foi construído pela Rumo Logística e possui 240 metros de extensão, 21 metros de largura e quatro pistas, sendo duas em cada sentido. A estrutura conta ainda com calçadas e ciclovia lateral.
Antes da obra, a região registrava fluxo de cerca de 22 mil veículos por dia. Com a nova ligação, a expectativa é de aumento para 30 mil veículos diários, com maior fluidez no trânsito.
Além da travessia, também foram implantadas melhorias viárias, como uma rotatória de acesso.
O projeto inclui ainda etapas futuras, como a construção de muro ao longo da linha férrea para impedir travessias irregulares e o prolongamento da rua Sebastião de Paula, ampliando a integração viária.
A obra busca corrigir gargalos históricos e deve reduzir o tempo de deslocamento, aumentar a segurança e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.