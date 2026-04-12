13 de abril de 2026
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Enfim, Hortolândia inaugura viaduto na Vila Real

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMH
Viaduto da Vila Real será inaugurado em Hortolândia após mais de 40 anos de espera.
Viaduto da Vila Real será inaugurado em Hortolândia após mais de 40 anos de espera.

A Prefeitura de Hortolândia inaugura nesta segunda-feira (13), às 10h, o viaduto sobre a linha férrea da Vila Real, considerado um marco para a mobilidade urbana no município. A entrega será realizada pelo prefeito Zezé Gomes, com a presença do ministro dos Transportes, George Santoro.

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A estrutura conecta importantes vias da cidade, como a avenida Santana, no Jardim Amanda, a rua Argolino de Moraes, no Centro, e a avenida São Francisco de Assis, em Nova Hortolândia, criando uma nova alternativa segura para travessia sobre a linha férrea.

O viaduto foi construído pela Rumo Logística e possui 240 metros de extensão, 21 metros de largura e quatro pistas, sendo duas em cada sentido. A estrutura conta ainda com calçadas e ciclovia lateral.

Antes da obra, a região registrava fluxo de cerca de 22 mil veículos por dia. Com a nova ligação, a expectativa é de aumento para 30 mil veículos diários, com maior fluidez no trânsito.

Além da travessia, também foram implantadas melhorias viárias, como uma rotatória de acesso.

O projeto inclui ainda etapas futuras, como a construção de muro ao longo da linha férrea para impedir travessias irregulares e o prolongamento da rua Sebastião de Paula, ampliando a integração viária.

A obra busca corrigir gargalos históricos e deve reduzir o tempo de deslocamento, aumentar a segurança e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

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