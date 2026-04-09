O Governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (8), uma visita técnica às obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, em Vinhedo. Os trabalhos tiveram início no fim de março e, nesta etapa, se concentram no trecho entre Campinas e Jundiaí.
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As intervenções iniciais envolvem implantação de canteiros, preparação de terreno, serviços de terraplenagem, contenções e obras de apoio, além da construção de uma passagem inferior para veículos.
O projeto integra o chamado TIC Eixo Norte e reúne três frentes: o Trem Intercidades, com ligação direta entre São Paulo e Campinas; o Trem Intermetropolitano, com paradas entre Jundiaí e Campinas; e a modernização da Linha 7-Rubi.
Segundo o governo estadual, o investimento estimado é de R$ 14,2 bilhões. O Trem Intercidades terá velocidade de até 140 km/h, com tempo previsto de 64 minutos no trajeto de 101 quilômetros entre Campinas e São Paulo. A operação está projetada para 2031.
Já o Trem Intermetropolitano, com início estimado para 2029, deve fazer o percurso entre Jundiaí e Campinas em cerca de 33 minutos, com paradas em Valinhos, Louveira e Vinhedo.
O cronograma inclui etapas de análise documental, constituição das empresas operadoras, assinatura de contratos e implantação da estrutura operacional, como frota, sistemas e pátios.
De acordo com o governo, o sistema deve atender 11 municípios e a estimativa é de até 672 mil passageiros por dia.
A implantação também envolve a produção dos trens. A fabricante chinesa CRRC avalia utilizar a unidade instalada em Araraquara para parte da fabricação.