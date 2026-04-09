O Governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (8), uma visita técnica às obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, em Vinhedo. Os trabalhos tiveram início no fim de março e, nesta etapa, se concentram no trecho entre Campinas e Jundiaí.

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As intervenções iniciais envolvem implantação de canteiros, preparação de terreno, serviços de terraplenagem, contenções e obras de apoio, além da construção de uma passagem inferior para veículos.

O projeto integra o chamado TIC Eixo Norte e reúne três frentes: o Trem Intercidades, com ligação direta entre São Paulo e Campinas; o Trem Intermetropolitano, com paradas entre Jundiaí e Campinas; e a modernização da Linha 7-Rubi.