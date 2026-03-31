A região central de Campinas será palco, neste sábado (4), de uma das manifestações mais tradicionais da cidade: a Lavagem das Escadarias da Catedral Metropolitana de Campinas. O evento chega à sua 40ª edição e será realizado das 9h às 17h, com concentração na Estação Cultura.

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Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do município, a cerimônia reúne elementos de fé, cultura e ancestralidade, com participação aberta ao público e a praticantes de religiões de matriz africana.

Cortejo pelo Centro

A programação começa com a chegada dos participantes à Estação Cultura e, na sequência, um cortejo percorre a rua 13 de Maio até a Catedral. Durante o trajeto, grupos culturais e religiosos promovem apresentações que transformam o percurso em uma manifestação coletiva.