31 de março de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Clínica da faculdade Anhanguera é fechada pela Saúde em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Unidade funcionava sem licença sanitária, descumpria normas de esterilização e não tinha plano de radioproteção
Unidade funcionava sem licença sanitária, descumpria normas de esterilização e não tinha plano de radioproteção

Vigilância Sanitária de Campinas interditou totalmente, na segunda-feira (30), a clínica odontológica da Faculdade Anhanguera, localizada no bairro Taquaral.

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A medida foi motivada pela falta de licença para funcionamento e pelo descumprimento de normas básicas de segurança sanitária, que colocavam em risco pacientes e profissionais.

Durante a fiscalização, foram identificadas irregularidades graves, como a ausência de procedimentos adequados de esterilização e falhas no manejo de resíduos de serviços de saúde.

A clínica também não apresentava laudos de controle de qualidade de imagem nem plano de radioproteção, exigências obrigatórias para locais que utilizam equipamentos de raio-X odontológico. A estrutura física foi considerada inadequada para o funcionamento.

A instituição tem prazo de 10 dias para apresentar recurso. A reabertura só será autorizada após a regularização completa das exigências.

Em nota, a Anhanguera informou que recebeu a notificação e está avaliando os documentos para adotar as medidas necessárias. "A instituição segue compromissada em oferecer uma experiência acadêmica de qualidade para os seus alunos", declarou.

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