A Vigilância Sanitária de Campinas interditou totalmente, na segunda-feira (30), a clínica odontológica da Faculdade Anhanguera, localizada no bairro Taquaral.

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A medida foi motivada pela falta de licença para funcionamento e pelo descumprimento de normas básicas de segurança sanitária, que colocavam em risco pacientes e profissionais.

Durante a fiscalização, foram identificadas irregularidades graves, como a ausência de procedimentos adequados de esterilização e falhas no manejo de resíduos de serviços de saúde.