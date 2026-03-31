A PM (Polícia Militar) prendeu dois homens em flagrante por furto qualificado de cabos de telefonia no Jardim Guaçuano, em Mogi Guaçu. Outros dois suspeitos foram conduzidos à delegacia, mas acabaram liberados.
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A ocorrência começou após denúncias de furto de fios de uma empresa de telecomunicações. Com apoio de outras equipes, os policiais foram até a Estrada Municipal Vereador Lourenço Gerbi, onde localizaram os envolvidos.
Alguns suspeitos estavam uniformizados e alegavam prestar serviço, tentativa que levantou suspeitas durante a abordagem.
No local, os agentes encontraram cerca de 160 metros de cabos telefônicos já enrolados e prontos para retirada.
Um terceiro homem, que chegou dirigindo um veículo utilitário, demonstrou nervosismo e acabou admitindo que havia intermediado a venda do material, indicando um possível comprador e relatando ter recebido valores por transferência.
A Polícia Científica foi acionada e realizou perícia no local. Em seguida, os envolvidos foram levados à Central de Polícia Judiciária, junto com os materiais apreendidos e os veículos utilizados.
As equipes também foram até um endereço no bairro Martinho Prado Júnior, onde localizaram o suposto receptador, que foi encaminhado à unidade policial.
Após análise, dois suspeitos permaneceram presos em flagrante por furto qualificado, enquanto os outros dois foram ouvidos e liberados. Os veículos utilizados foram devolvidos ao representante da empresa.