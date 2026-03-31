A PM (Polícia Militar) prendeu dois homens em flagrante por furto qualificado de cabos de telefonia no Jardim Guaçuano, em Mogi Guaçu. Outros dois suspeitos foram conduzidos à delegacia, mas acabaram liberados.

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A ocorrência começou após denúncias de furto de fios de uma empresa de telecomunicações. Com apoio de outras equipes, os policiais foram até a Estrada Municipal Vereador Lourenço Gerbi, onde localizaram os envolvidos.

Alguns suspeitos estavam uniformizados e alegavam prestar serviço, tentativa que levantou suspeitas durante a abordagem.