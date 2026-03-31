31 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
DEU RUIM

Ladrões são presos em flagrante por furto de cabos de telefonia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Outros dois envolvidos foram conduzidos e liberados; material apreendido somava aproximadamente 160 metros de cabos.
Outros dois envolvidos foram conduzidos e liberados; material apreendido somava aproximadamente 160 metros de cabos.

PM (Polícia Militar) prendeu dois homens em flagrante por furto qualificado de cabos de telefonia no Jardim Guaçuano, em Mogi Guaçu. Outros dois suspeitos foram conduzidos à delegacia, mas acabaram liberados.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência começou após denúncias de furto de fios de uma empresa de telecomunicações. Com apoio de outras equipes, os policiais foram até a Estrada Municipal Vereador Lourenço Gerbi, onde localizaram os envolvidos.

Alguns suspeitos estavam uniformizados e alegavam prestar serviço, tentativa que levantou suspeitas durante a abordagem.

No local, os agentes encontraram cerca de 160 metros de cabos telefônicos já enrolados e prontos para retirada.

Um terceiro homem, que chegou dirigindo um veículo utilitário, demonstrou nervosismo e acabou admitindo que havia intermediado a venda do material, indicando um possível comprador e relatando ter recebido valores por transferência.

A Polícia Científica foi acionada e realizou perícia no local. Em seguida, os envolvidos foram levados à Central de Polícia Judiciária, junto com os materiais apreendidos e os veículos utilizados.

As equipes também foram até um endereço no bairro Martinho Prado Júnior, onde localizaram o suposto receptador, que foi encaminhado à unidade policial.

Após análise, dois suspeitos permaneceram presos em flagrante por furto qualificado, enquanto os outros dois foram ouvidos e liberados. Os veículos utilizados foram devolvidos ao representante da empresa.

Comentários

Comentários