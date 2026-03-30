A Comvest divulgou o calendário oficial do Vestibular 2027 da Unicamp, com início das inscrições previsto para agosto.

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Os candidatos poderão se inscrever entre 3 e 31 de agosto, exclusivamente pela internet. A primeira fase será aplicada no dia 18 de outubro de 2026, enquanto a segunda fase está marcada para 29 e 30 de novembro.

Antes da primeira etapa, os candidatos ao curso de Música passam por provas de habilidades específicas em setembro. Já para cursos como Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, as avaliações específicas serão realizadas entre 2 e 4 de dezembro, após a segunda fase.