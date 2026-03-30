A Comvest divulgou o calendário oficial do Vestibular 2027 da Unicamp, com início das inscrições previsto para agosto.
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Os candidatos poderão se inscrever entre 3 e 31 de agosto, exclusivamente pela internet. A primeira fase será aplicada no dia 18 de outubro de 2026, enquanto a segunda fase está marcada para 29 e 30 de novembro.
Antes da primeira etapa, os candidatos ao curso de Música passam por provas de habilidades específicas em setembro. Já para cursos como Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, as avaliações específicas serão realizadas entre 2 e 4 de dezembro, após a segunda fase.
A divulgação da primeira lista de aprovados está prevista para 25 de janeiro de 2027, com matrícula online nos dias 26 e 27 de janeiro.
Isenção de Taxa
Os pedidos de isenção da taxa de inscrição poderão ser feitos entre 11 de maio e 5 de junho, também pela internet. O benefício vale tanto para o Vestibular Unicamp quanto para a modalidade Enem-Unicamp 2027.
A lista de candidatos contemplados será publicada no dia 31 de julho.
Calendário
Segundo a organização, as datas foram definidas em conjunto com outras universidades paulistas que realizam vestibulares próprios, para evitar coincidência entre provas e permitir que os estudantes participem de mais de um processo seletivo.