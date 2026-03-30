O distrito de Barão Geraldo, em Campinas, volta a ser palco de uma das manifestações culturais mais conhecidas da região na próxima Sexta-feira Santa, dia 3 de abril. A Festa do Boi Falô começa às 10h, na região da Praça do Coco, e deve reunir moradores e visitantes ao longo da manhã e início da tarde.

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A celebração é organizada pela própria comunidade local, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, e combina atividades culturais, apresentações e ações abertas ao público. Entre os momentos mais tradicionais está o almoço coletivo, com a distribuição gratuita de macarronada de queijo a partir do meio-dia.

Mais do que um evento festivo, a iniciativa preserva uma narrativa que atravessa gerações no distrito. A origem da festa remonta ao fim da década de 1980, quando foi criada em referência ao centenário da abolição da escravidão no país.