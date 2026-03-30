A Prefeitura de Hortolândia realiza um mutirão de manutenção no poço artesiano do Jardim Mirante, que ficará interditado por tempo indeterminado para a execução dos serviços.
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De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, a medida tem como objetivo garantir a segurança dos usuários e a qualidade da água fornecida no local.
Durante o período de intervenção, o poço ficará sem uso, sendo que o fornecimento será normalizado após a conclusão dos trabalhos.
Segundo o secretário adjunto Marcos Panício (Mercadão), a área já recebe manutenção frequente. “O entorno do poço artesiano recebe, semanalmente, ações como limpeza, poda do mato e serviços de jardinagem. Periodicamente, o local também passa por manutenção elétrica e hidráulica, além de higienização e desinfecção do reservatório”, explicou.
A ação faz parte das rotinas de zeladoria do município, voltadas à manutenção dos espaços públicos e à preservação da qualidade da água.