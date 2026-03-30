30 de março de 2026
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MANUTENÇÃO PÚBLICA

Uso do poço no Jardim Mirante está suspenso em Hortolândia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Poço artesiano do Jardim Mirante ficará interditado durante serviços de manutenção em Hortolândia.
Poço artesiano do Jardim Mirante ficará interditado durante serviços de manutenção em Hortolândia.

Prefeitura de Hortolândia realiza um mutirão de manutenção no poço artesiano do Jardim Mirante, que ficará interditado por tempo indeterminado para a execução dos serviços.

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De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, a medida tem como objetivo garantir a segurança dos usuários e a qualidade da água fornecida no local.

Durante o período de intervenção, o poço ficará sem uso, sendo que o fornecimento será normalizado após a conclusão dos trabalhos.

Segundo o secretário adjunto Marcos Panício (Mercadão), a área já recebe manutenção frequente. “O entorno do poço artesiano recebe, semanalmente, ações como limpeza, poda do mato e serviços de jardinagem. Periodicamente, o local também passa por manutenção elétrica e hidráulica, além de higienização e desinfecção do reservatório”, explicou.

A ação faz parte das rotinas de zeladoria do município, voltadas à manutenção dos espaços públicos e à preservação da qualidade da água.

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