A Prefeitura de Hortolândia realiza um mutirão de manutenção no poço artesiano do Jardim Mirante, que ficará interditado por tempo indeterminado para a execução dos serviços.

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De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, a medida tem como objetivo garantir a segurança dos usuários e a qualidade da água fornecida no local.

Durante o período de intervenção, o poço ficará sem uso, sendo que o fornecimento será normalizado após a conclusão dos trabalhos.