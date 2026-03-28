Uma jovem de 24 anos foi vítima de estupro e cárcere privado pelo próprio namorado, na noite de quinta-feira (25), em Americana. O suspeito, de 37 anos, foi localizado após a vítima acionar o botão de emergência da Gama (Guarda Municipal de Americana).

A ocorrência teve início no fim da tarde de quinta-feira, quando o homem foi até a casa da vítima, no bairro Vale das Nogueiras, e a levou para um imóvel dele, no Jardim Alvorada.

Segundo o relato da jovem, ela foi agredida fisicamente com socos e chutes, além de ter sofrido violência psicológica e sido obrigada a manter relações sexuais. Ainda conforme o depoimento, o suspeito saiu para trabalhar na manhã de sexta-feira (26) e deixou a mulher trancada dentro da residência.