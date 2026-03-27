27 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
RELIGIÃO

Domingo de Ramos terá 24 procissões em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Catedral de Campinas
Cidade terá interdições no trânsito; Emdec orienta motoristas a evitarem os trajetos.
Cidade terá interdições no trânsito; Emdec orienta motoristas a evitarem os trajetos.

Domingo de Ramos em Campinas será marcado por 24 procissões religiosas espalhadas por diferentes bairros da cidade, com impacto direto no trânsito ao longo do dia. A operação contará com apoio da Emdec, que fará bloqueios e orientações viárias.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As celebrações começam logo cedo, a partir das 6h45, e seguem até a noite, com eventos programados em regiões como Centro, Taquaral, Vila Industrial, Jardim Proença e Parque Industrial.

Para garantir a realização das procissões, a Emdec vai implantar interdições temporárias, desvios e sinalização especial, além de agentes posicionados para orientar motoristas e pedestres.

A recomendação do órgão é clara: evitar circular pelas regiões onde ocorrerão as procissões, principalmente nos horários de maior concentração de fiéis.

Um dos pontos de maior movimentação deve ser a Catedral Metropolitana de Campinas, onde haverá bloqueios no entorno, incluindo vias como Regente Feijó, Campos Sales, General Osório e José Paulino, entre 9h e 10h.

As procissões fazem parte da abertura da Semana Santa, uma das datas mais importantes do calendário católico, e tradicionalmente reúnem grande número de participantes nas ruas.

Motoristas que precisarem de informações em tempo real podem entrar em contato com a Emdec pelo telefone 118 ou pelos canais digitais do órgão.

Comentários

Comentários