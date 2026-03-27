O Domingo de Ramos em Campinas será marcado por 24 procissões religiosas espalhadas por diferentes bairros da cidade, com impacto direto no trânsito ao longo do dia. A operação contará com apoio da Emdec, que fará bloqueios e orientações viárias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As celebrações começam logo cedo, a partir das 6h45, e seguem até a noite, com eventos programados em regiões como Centro, Taquaral, Vila Industrial, Jardim Proença e Parque Industrial.

Para garantir a realização das procissões, a Emdec vai implantar interdições temporárias, desvios e sinalização especial, além de agentes posicionados para orientar motoristas e pedestres.