27 de março de 2026
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IMPACTO NO TRÂNSITO

Motoboys fazem protesto e motociata em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Motociata saiu do Campo Grande e segue até a Prefeitura com reivindicações sobre regras e condições de trabalho.
Motociata saiu do Campo Grande e segue até a Prefeitura com reivindicações sobre regras e condições de trabalho.

Uma manifestação de motoboys e motociclistas mobiliza a manhã desta sexta-feira (27) em Campinas, com a realização de uma motociata por importantes vias da cidade.

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A concentração teve início no estacionamento do Shopping Parque das Bandeiras, na região do Campo Grande, e a saída ocorreu por volta das 7h30.

O trajeto inclui passagem pela Avenida Prestes Maia, em frente a uma concessionária da Honda, e segue até a Prefeitura de Campinas, onde os manifestantes pretendem buscar diálogo com o Executivo e o Legislativo.

O ato foi convocado por grupos organizados da categoria, que reivindicam melhorias nas condições de trabalho e contestam medidas que, segundo eles, impactam diretamente a atividade dos motoboys.

Entre as principais pautas estão o fim do curso obrigatório, a revisão do tempo mínimo de experiência exigido, além de mudanças em legislações relacionadas à categoria.

Os participantes também pedem a devolução de motocicletas apreendidas, o cancelamento de multas e se posicionam contra propostas que possam restringir o acesso ao trabalho para profissionais com antecedentes.

A mobilização ocorre em meio à possibilidade de uma paralisação geral dos serviços de entrega por aplicativos, caso haja adesão significativa dos trabalhadores.

A motociata pode provocar impactos no trânsito, especialmente na região da Avenida Prestes Maia e no entorno da Prefeitura. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção e busquem rotas alternativas ao longo da manhã.

A Guarda Municipal faz o acompanhamento do protesto.

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