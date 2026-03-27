Uma manifestação de motoboys e motociclistas mobiliza a manhã desta sexta-feira (27) em Campinas, com a realização de uma motociata por importantes vias da cidade.

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A concentração teve início no estacionamento do Shopping Parque das Bandeiras, na região do Campo Grande, e a saída ocorreu por volta das 7h30.

O trajeto inclui passagem pela Avenida Prestes Maia, em frente a uma concessionária da Honda, e segue até a Prefeitura de Campinas, onde os manifestantes pretendem buscar diálogo com o Executivo e o Legislativo.