Uma manifestação de motoboys e motociclistas mobiliza a manhã desta sexta-feira (27) em Campinas, com a realização de uma motociata por importantes vias da cidade.
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A concentração teve início no estacionamento do Shopping Parque das Bandeiras, na região do Campo Grande, e a saída ocorreu por volta das 7h30.
O trajeto inclui passagem pela Avenida Prestes Maia, em frente a uma concessionária da Honda, e segue até a Prefeitura de Campinas, onde os manifestantes pretendem buscar diálogo com o Executivo e o Legislativo.
O ato foi convocado por grupos organizados da categoria, que reivindicam melhorias nas condições de trabalho e contestam medidas que, segundo eles, impactam diretamente a atividade dos motoboys.
Entre as principais pautas estão o fim do curso obrigatório, a revisão do tempo mínimo de experiência exigido, além de mudanças em legislações relacionadas à categoria.
Os participantes também pedem a devolução de motocicletas apreendidas, o cancelamento de multas e se posicionam contra propostas que possam restringir o acesso ao trabalho para profissionais com antecedentes.
A mobilização ocorre em meio à possibilidade de uma paralisação geral dos serviços de entrega por aplicativos, caso haja adesão significativa dos trabalhadores.
A motociata pode provocar impactos no trânsito, especialmente na região da Avenida Prestes Maia e no entorno da Prefeitura. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção e busquem rotas alternativas ao longo da manhã.
A Guarda Municipal faz o acompanhamento do protesto.