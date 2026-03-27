Campinas passa a receber um espetáculo inédito no circuito cultural com a chegada do Cirque Amar, grupo europeu que inicia apresentações nesta quinta-feira (27), no estacionamento do Shopping Parque Dom Pedro.

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A companhia, que tem origem na França e tradição familiar de várias gerações, desembarca na cidade com uma proposta que mistura tecnologia, performances radicais e números clássicos do circo. A estreia acontece justamente no Dia Nacional do Circo, reforçando o simbolismo da temporada.

No picadeiro, o público encontra um elenco formado por artistas de diferentes partes do mundo, com apresentações de acrobacias, equilibrismo, contorcionismo e palhaçaria, além de um dos momentos mais aguardados: o freestyle motocross, que leva a adrenalina ao centro do espetáculo.