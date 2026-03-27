Campinas passa a receber um espetáculo inédito no circuito cultural com a chegada do Cirque Amar, grupo europeu que inicia apresentações nesta quinta-feira (27), no estacionamento do Shopping Parque Dom Pedro.
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A companhia, que tem origem na França e tradição familiar de várias gerações, desembarca na cidade com uma proposta que mistura tecnologia, performances radicais e números clássicos do circo. A estreia acontece justamente no Dia Nacional do Circo, reforçando o simbolismo da temporada.
No picadeiro, o público encontra um elenco formado por artistas de diferentes partes do mundo, com apresentações de acrobacias, equilibrismo, contorcionismo e palhaçaria, além de um dos momentos mais aguardados: o freestyle motocross, que leva a adrenalina ao centro do espetáculo.
“Trazer o Cirque Amar para Campinas é muito especial para nós. O circo carrega mais de seis gerações de tradição e nossa missão é manter viva essa arte, ao mesmo tempo em que inovamos com tecnologia e atrações internacionais. O público pode esperar um espetáculo grandioso, emocionante e inesquecível para toda a família”, afirmou Nickolas Stevanovich.
A temporada na cidade faz parte da turnê nacional do grupo, que já percorreu importantes centros urbanos do país.
Outro destaque é a estrutura montada especialmente para a temporada, considerada uma das maiores já vistas na região. O espaço oferece ambiente climatizado, sistema de som e iluminação de última geração, além de praça de alimentação e acessibilidade, buscando ampliar o conforto do público.
As sessões acontecem ao longo da semana, com horários variados e ingressos entre R$ 50 e R$ 200.