A Secretaria de Saúde de Campinas inicia neste sábado (28) a campanha de vacinação contra a Influenza 2026, com aplicação de doses em pontos extras como supermercados, shoppings e alguns Centros de Saúde.
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A estratégia marca o Dia D da campanha e, a partir de segunda-feira (30), a imunização passa a ser oferecida nos 69 centros de saúde do município, com previsão de seguir até 30 de maio.
Nesta primeira etapa, Campinas recebeu 83,2 mil doses, enviadas pelo Ministério da Saúde, responsável pela distribuição dos imunizantes aos estados e municípios.
A vacinação é destinada a públicos prioritários, incluindo:
- crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- idosos a partir de 60 anos
- gestantes e puérperas
- pessoas com doenças crônicas
- profissionais da saúde e educação
- pessoas com deficiência
- forças de segurança, caminhoneiros e trabalhadores do transporte
- população em situação de rua, entre outros grupos
Não é necessário agendamento. Para receber a dose, é preciso apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados por responsáveis.
A meta da campanha é atingir 90% de cobertura entre os grupos prioritários, especialmente crianças, gestantes e idosos. Para quem recebe a vacina pela primeira vez, são necessárias duas doses, com intervalo de 30 dias.
A orientação da Saúde é que a imunização seja feita o quanto antes, para ampliar a proteção da população durante o período de maior circulação do vírus, no outono e inverno.
Dia D de Vacinação contra a Gripe
Leste
- Centro de Saúde Centro, das 8h às 17h
Endereço: R. Padre Vieira, 1145 – Centro
- Centro de Saúde São Quirino, das 8h às 17h
Endereço: Avenida Diogo Álvares, 1450 - Parque São Quirino
- Supermercado Good Bom, das 9h às 16h
Endereço: Avenida Almeida Garret, 1881 - Parque Taquaral
- Supermercado Tauste, das 9h às 16h
Endereço: Avenida dos Imbês, 52 - Alphaville Dom Pedro
Noroeste
- Centro de Saúde Florence, das 8h às 17h
Endereço: R. Osvaldo Peralva, s/nº - Jardim Florence
- Centro de Saúde Integração, das 8h às 17h
Endereço: R. Zocca, 161 - Vila Castelo Branco
- Centro de Saúde Satélite Íris I, das 8h às 17h
Endereço: Rua Reverendo José Coelho Ferraz, 21 - Cidade Satélite Íris
- Centro de Saúde Floresta, das 8h às 17h
Endereço: R. Flávio Marinho Mendes, 150 - Conj. Hab. Parque da Floresta
- Shopping Parque das Bandeiras, das 10h às 18h
Endereço: Avenida John Boyd Dunlop, 3.900, Jardim Ipaussurama
Norte
- Calegaris Supermercados, das 9h às 17h
Endereço: Rua Dom Humberto Mazzoni, 66, Vila Padre Anchieta
- Ceasa Campinas, das 9h às 14h
Endereço: Rodovia Dom Pedro I, KM 140, 5 Pista Norte – Jardim Santa Mônica
- Centro de Saúde Jd. Aurélia, das 8h às 17h
Endereço: Avenida Dona Licínia Teixeira de Sousa, 331 - Vila Proost de Souza
- Centro de Saúde Santa Bárbara, das 8h às 17h
Endereço: R. Joaquim Tarso Gallace Zambom, 616 - Parque Santa Bárbara
- Enxuto, das 9h às 17h
Endereço: Avenida John Boyd Dunlop, 440, Jardim Aurélia
- Mix Shopping, das 9h às 17h
Endereço: Rua das Acácias, 888, Vila Boa Vista
Sudoeste
- Supermercado Atacadão, das 8h às 17h
Endereço: Avenida Ruy Rodriguez, 3.100, Jardim Yeda
- Centro de Saúde Aeroporto, das 8h às 17h
Endereço: Rua Cairi, 315 - Vila Aeroporto
- Centro de Saúde Capivari, das 8h às 17h
Endereço: Rua Paulo Mangabeira Albernaz, 710 - Jardim Capivari
- Centro de Saúde DIC I, das 8h às 17h
Endereço: Rua Igarapé, 1400 - DIC I
- Centro de Saúde Santa Lúcia, das 8h às 17h
Endereço: Rua São Benedito, 50 - Jardim Santa Lúcia
- Centro de Saúde Santo Antônio, das 8h às 17h
Endereço: Avenida João Prata Vieira, s/n - Parque Vista Alegre
- Centro de Saúde União de Bairros, das 8h às 17h
Endereço: Rua Margarida Occhiena, s/ nº - Núcleo Residencial Vila Vitória
- Centro de Saúde Vista Alegre, das 8h às 17h
Endereço: Avenida Sinimbu, 903 - Parque Universitário de Viracopos
Sul
- Centro de Saúde Oziel, das 8h às 17h
Endereço: R. Cabo Rúbens Zimmermann, 9 - Jardim Monte Cristo
- “Feira do Rolo”, das 9h às 15h
Endereço: R. Sérvulo Henrique Barreto, s/nº, Jardim Campo Belo
Suleste
- Centro de Saúde Santa Odila, das 8h às 17h
Endereço: Rua Beato Marcelino Champagnat, 187 - Vila Joaquim Inácio
- Shopping Parque Prado, das 9h às 16h
Endereço: Avenida Washington Luís, 2480, Parque Prado.