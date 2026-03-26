A Secretaria de Saúde de Campinas inicia neste sábado (28) a campanha de vacinação contra a Influenza 2026, com aplicação de doses em pontos extras como supermercados, shoppings e alguns Centros de Saúde.

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A estratégia marca o Dia D da campanha e, a partir de segunda-feira (30), a imunização passa a ser oferecida nos 69 centros de saúde do município, com previsão de seguir até 30 de maio.

Nesta primeira etapa, Campinas recebeu 83,2 mil doses, enviadas pelo Ministério da Saúde, responsável pela distribuição dos imunizantes aos estados e municípios.