Uma recém-nascida de apenas 20 dias foi salva por policiais militares após sofrer um engasgamento no bairro Residencial Fibra, em Nova Odessa, na quarta-feira (25).

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A equipe foi acionada para atender a ocorrência em uma residência na Rua da Amizade, no Jardim Fibra. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a bebê desacordada e com sinais de cianose, que indicam falta de oxigenação no sangue.

Imediatamente, os policiais iniciaram manobras de desobstrução das vias aéreas, conseguindo reverter o quadro com sucesso.