27 de março de 2026
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BEBÊ SALVA PELA PM

Heróis da PM salvam bebê de 20 dias engasgada em Nova Odessa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Recém-nascida estava desacordada e com sinais de falta de oxigênio; manobra rápida reverteu o quadro.
Recém-nascida estava desacordada e com sinais de falta de oxigênio; manobra rápida reverteu o quadro.

Uma recém-nascida de apenas 20 dias foi salva por policiais militares após sofrer um engasgamento no bairro Residencial Fibra, em Nova Odessa, na quarta-feira (25).

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A equipe foi acionada para atender a ocorrência em uma residência na Rua da Amizade, no Jardim Fibra. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a bebê desacordada e com sinais de cianose, que indicam falta de oxigenação no sangue.

Imediatamente, os policiais iniciaram manobras de desobstrução das vias aéreas, conseguindo reverter o quadro com sucesso.

Após a estabilização, a criança foi encaminhada ao hospital do município, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob cuidados da equipe de saúde.

A mãe, de 36 anos, acompanhou todo o atendimento.

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